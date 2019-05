Samaniego: “Los formoseños sabemos que el Gobernador no nos abandonará nunca”

Compartir











“Ante un Gobierno Nacional que abandona, discrimina y nos da la espalda, existe un modelo que siempre va a estar al lado nuestro, porque si hay algo que sabemos todos los formoseños es que el gobernador Gildo Insfrán no nos va a abandonar nunca y hará todo lo posible para ayudarnos”, remarcó, categórico, el diputado provincial del PJ Agustín Samaniego.

En el marco de la inauguración en El Espinillo, elogió la inclusión del actual diputado provincial Eber Solís en la fórmula de gobernador y vice del Frente de la Victoria (FdV) del Partido Justicialista (PJ), haciendo notar que “eso señala que el Modelo Formoseño y el gobernador Insfrán tiene una plena confianza en los jóvenes, no desde el discurso como lo hacen muchos dirigentes políticos, sino en la acción y por eso conformó esa fórmula que será la ganadora porque es la mejor este 16 de junio”, vaticinó.

“Mejor que decir es hacer y mejor que promete es realizar -enfatizó-. Como buen justicialista, como buen soldado de la causa y la doctrina peronista, el gobernador Insfrán cumple con ese apotegma y está inaugurando la obra educativa 1344”, destacando que “aparte de ser un número que impacta, debemos saber que esos techos azules que están distribuidos en toda provincia y son de la misma calidad, están cobijando y cuidando lo más preciado que tenemos que son los niños, nuestros adolescentes y jóvenes”

Valoró que a ellos desde el Estado provincial “se les da la mejor herramienta para el desarrollo personal y colectivo que es la educación”, marcando que “debemos sentirnos orgullosos de vivir en una provincia así”.

A su vez, Samaniego marcó el contraste de la realidad provincial con el contexto nacional, diciendo “no hubo promesa que hayan cumplido los que están en el Gobierno Nacional hace más de tres años y medio”.

Reprochó que desde la gestión del presidente Mauricio Macri “prometieron tres mil jardines de infantes y no hicieron ni uno. Prometieron un millón de viviendas y todavía estamos esperando, no solamente los formoseños, sino todos los argentinos. Prometieron pobreza cero y no han hecho otra cosa que multiplicar el precio de la comida, del alimento”.

“Dolarizaron el precio de la canasta básica”, reprendió, tajante, el legislador, al tiempo que apuntó que “el dólar estaba a $10 y ahora está a $45, en esa proporción subieron los alimentos. Díganme si puede existir un Gobierno más insensible que aumente de esa forma los alimentos”.

Hizo notar que “ante eso, el gobernador Insfrán, que hace años lo veía venir, lanzó la copa de leche para los secundarios, aumenta y refuerza los comedores escolares y lanzó el Plan Nutrir, que llega a la mesa de más de 10 mil formoseños”.

Esfuerzo formoseño

Asimismo, el doctor Samaniego recordó que desde el Gobierno de Macri “dijeron que no iban a aumentar las tarifas eléctricas y aumentaron en 2600%”, criticó, sumando que “como si eso fuera poco han eliminado la tarifa social; por más que quieran mentir, la han eliminado”.

“De los 24 estados provinciales solamente ocho han restaurado esa tarifa social. Formosa es uno de ellos, con el esfuerzo formoseño estamos ayudando entre todos a esas familias”, subrayó el legislador.

Planteó “qué hubiese sido de esas 62 mil familias formoseñas si les dejábamos el precio libre que quiere cobrar el Gobierno Nacional”, apreciando que “ante un Gobierno Nacional que abandona, discrimina y nos da la espalda, existe un modelo que siempre va a estar al lado nuestro, porque si hay algo que sabemos cada uno de los formoseños es que el Gobernador no te va a abandonar nunca, hará todo lo posible para ayudarnos”.

Votar azul

“Estamos viviendo un momento trascendental con un Gobierno Nacional que ha destruido la economía de las mayorías populares y los mercaderes de la angustia, tristeza y la oscuridad, que también están en Formosa y no son solamente aliados de Macri, sino cómplices del Presidente, ya empezaron con los operativos de desprestigio -advirtió-. Pero no conocen a los formoseños, que tenemos garra y lomo para aguantar”.

Ante ello, este “momento crucial, único y decisivo en la historia”, Samaniego fue contundente al demandar “estar atentos, con los ojos bien abiertos porque hay muchos que nos quieren arrodillar”

“Hay muchos comprovincianos que nos quieren regresar al pasado”, previno, señalando que “en cada uno de nosotros está defender lo que hemos hecho porque nadie va a hacerlo por nosotros”.

Expuso que “debemos defender el derecho de seguir construyendo nuestro presente y nuestro futuro”, indicando que “Formosa nuevamente nos convoca, nos llama, porque nuestra provincia nos necesita a todos, sin ningún tipo de distinción”.

Tras acentuar que “está prohibido resignarse o darse por vencido”, instó a “defender lo que hemos hecho”. “Y tenemos una gran oportunidad este 16 de junio: a pesar del contexto tan difícil, debemos ir con mucha alegría, fe, esperanza y optimismo a votar azul, como ese cielo que nos ilumina; votemos al azul de la esperanza, del progreso y del futuro, pero con proyectos que nos incluyen a todos. El azul que lleva en la boleta al doctor Insfrán y al doctor Solís”, finalizó.