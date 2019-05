Insfran confía en un amplio triunfo electoral del peronismo en el país

Compartir











Al dejar inaugurada la escuela 1344 de su gestión, el gobernador Gildo Insfran volvió a calificar a la educación como el nuevo rostro de la justicia social y revelo que junto con esa cifra significativa hay otros 141 edificios en plena etapa de construcción en distintos puntos de la geografía provincial.

En ese sentido, se mostro dispuesto a ejercer la máxima autoridad de la provincia por otros cuatro años más con el objetivo de completar la construcción de esa infraestructura en el contexto de la política de su gestión que reconoce a la educación como el nuevo rostro de la justicia social.

Hablo de las elecciones locales y confía en un triunfo que será dedicado a honrar a los caídos el 16 de junio de 1955 en el bombardeo sobre la Plaza de Mayo en Buenos Aires mientras que la del 27 de octubre será para memorar a Néstor Kirchner quien murió en un día como ese del año 2010.

El mandatario estuvo en El Espinillo donde dejo habilitados los modernos establecimientos para la escuela primaria de frontera número 7 que en julio cumplirá 97 años y del jardín de infantes 29 en un acto al que asistieron, entre otros, el presidente provisional de la legislatura, Armando Felipe Cabrera; el intendente de El Espinillo, Carlos Manuel Sotelo; el jefe de gabinete de ministros del PEP, Antonio Ferreira; legisladores nacionales, provinciales y municipales; representantes de partidos políticos aliados al Frente de la Victoria; intendentes municipales de distintos puntos del territorio y jefes comunales de la localidad que cumplieron su mandato.

Al insistir en la cuestión de la infraestructura educativa, confirmo que su gobierno no se va a detener en su continuidad ya que existen otras 141escuelas más que están en distintas etapas de construcción y en diversos lugares de la provincia.

Sobre el particular y partiendo de ciertas referencias sobre su dinámica de trabajo, se sinceró : “Yo todavía no estoy cansado; por el contrario, estoy con mucha fuerza y quiero que me den cuatro años más para poder terminar esas 141 escuelas”.

Esperanza y fe

Comento a los presentes en el acto, que a poco de llegar a El Espinillo y a la escuela 7 se le acercó un grupo de niñas para hacerle entrega de un sobre con una nota en la que le formulaban algunos pedidos concretos, entre ellos el de la creación de una universidad en el pueblo.

“Eso me genero mucha alegría porque eso significa apostar al futuro y a la educación que es el nuevo rostro de la justicia social”, expreso para exhortar a que la fe y la esperanza nunca estén ausentes en el comportamiento colectivo de los formoseños.

Aversión a los pobres

Insfran repaso aspectos de la realidad nacional y les manifestó a los presentes que estaba conteste de sus padecimientos como consecuencia de los afectos de las políticas del gobierno nacional.

Comparando, dijo que “aquí seguimos apostando al modelo formoseño mientras que el gobierno nacional ha tomado un rumbo muy desgraciado, que ha aplicado una política aporofóbica que condena al pobre y ensalza al que más tiene”.

A propósito del neologismo utilizado por el mandatario, hay que explicar que da nombre al miedo a los pobres y fue acuñado por la filósofa Adela Cortina que reconocía como “Aporofobia” al miedo, rechazo o aversión a los pobres.

“Por eso me entristece observar a los comprovincianos que siguen con esa indigna tarea de defender la injusticia”, opino.

Un año especial

Al discurrir acerca de los acontecimientos de este año, menciono a la reciente conmemoración del centenario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, Evita, a la que se la conoce como “la abanderada de los humildes”.

Además, recordó que esta provincia se vota el 16 de junio y que esa jornada será dedicada a rendir homenaje a quienes el 16 de junio de 1955 fueron bombardeados en la Plaza de Mayo.”A ellos les vamos a dedicar nuestro triunfo”, manifiesta confiado..

En el caso del orden nacional, revelo que las elecciones se realizarán el 27 de octubre “fecha del fallecimiento de nuestro querido Néstor Kirchner. Seguramente ese día la mejor ofrenda para él va a ser un triunfo del movimiento nacional y popular no solo en Formosa sino en toda la Argentina”.

Una foto incomoda

Paso luego a hacer referencia al avatar político nacional y más precisamente al efecto causado por la fotografía que muestra una reunión del consejo nacional del justicialismo en la Capital Federal a la que asistió la ex presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.

“Como será que le ha incomodado a la derecha recalcitrante que una foto en el PJ en Capital Federal produjo tanto revuelo. A dos horas de esa foto empezaron los operativos. Y van a seguir aunque los formoseños tenemos las espaldas bien anchas como para soportar cualquier ataque y agravio”.

Plan quinquenal

En otro momento de su mensaje, Gildo Insfran destaco los efectos beneficiosos del Plan Quinquenal puesto en ejecución durante las presidencias del general Juan Domingo Perón.

Tras mencionar que el próximo 15 de julio la escuela primaria de frontera número 7 “Fray Luis Beltrán” cuyo flamante edificio estaba inaugurando, aludió a los 97 años que se apresta a celebrar en esa jornada y pondero los beneficios del Plan Quinquenal.

Hizo notar que en las comunidades ubicadas sobre la traza de la ruta nacional numero 86 llego hasta Laguna Blanca mientras que sobre la 81 se ejecutó en todas las localidades por los efectos del funcionamiento del ferrocarril.

El pueblo no se equivoca

Acerca de la relación entre quienes gobiernan y son gobernados, Insfran ratifico su convicción que el pueblo no se equivoca jamás.

Respecto a lo acontecido hacia fines de 2015, dijo que en su apuesta a nivel nacional tampoco se equivocó.

“Ocurre que fue inocente y creyó y vino un filibustero y les mintió”, para ejemplificar en el sentido que “prometió todas las cosas y no cumplió ninguna y, por el contrario, hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a su ideología”.

Sobre lo que vendrá, también se sinceró al advertir que “venga el gobierno que venga las cosas van a ser sumamente difíciles porque ellos hicieron todo lo que había que hacer para que ningún gobierno de tinte nacional y popular pueda instalarse no solamente en Argentina sino en toda Latinoamérica”.

Acerca de las consecuencias de esa dicotomía ideológica, expreso que “No importa que estén metiendo presos a los que piensan como nosotros en el continente; no importa que desestabilicen; no importa porque nosotros creemos en la revolución que nos propuso Perón cuando nos enseñó y marco a fuego que nadie se realiza en un país que no se realiza y que nadie se realiza en un continente que no se realiza”.

Completo su reflexión al insistir:” Creemos en la unidad latinoamericana y vamos a seguir trabajando para lograrla”.

Sobre la riqueza

No dejo de considerar en El Espinillo lo que acontece con el aumento de la pobreza apelando aquí al camino que hace poco marcaba el Papa Francisco al anunciar que se apresta a reunirse con todos los sectores para pedirles que no sean avaros porque en el mundo el problema no es la cantidad de riqueza sino la mala distribución de esa riqueza.

“Hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen poco. Mientras no se resuelva eso no se resolverá el problema del hambre en el mundo”, sentenció.

Efectos de la planificación

Como fue enfático al referirse al mencionado tema, Insfran aclaro que no estaba enojado con nadie y que, por el contrario, se sentía contento de compartir un encuentro con el pueblo al que interpelo si alguien podía referirle en que parte de la Argentina y que gobierno dio al empleado público el 42% de aumento de su sueldo.

Recordó que ya se había liquidado el 25 % en abril y que ahora se trabajara con el 17% restante que tiene efecto a partir del primero de junio.

“Veo sonreír a los docentes. Es que ellos, aunque no lo vaya a decir, tienen un punto índice que siempre significa un poquito más”, comento para subrayar que “esto no se hizo por milagro sino porque hay un modelo, hay una administración y una planificación que lleva 17 años con superávit fiscal”.

Volvió a comparar aquí la situación de Formosa con la del gobierno nacional que aduce tener superávit primario sobre lo cual opina que se trata de un engaño al que suelen llevar los contadores.

“Formosa tiene superávit fiscal y no tenemos deudas y menos en dólares y por eso podemos decir con toda firmeza que en Formosa no se rinde nadie”, recalco.

La desinformación

En otro pasaje de su mensaje, Insfran hizo referencia a los mensajes mendaces que se suelen difundir con asiduidad en el país en el contexto de un tema que abordo el Papa Francisco quien en un reciente dialogo con un periodista le decía que la desinformación es uno de los errores porque cuando se dice la verdad a medias se está mintiendo y desinformando.

Ese introito tenía que ver con la información de los medios nacionales que reiteran que cuando Mauricio Macri accedió a la presidencia casi todas las provincias tenían déficit y ahora tienen superávit gracias a él.

“¡No mienta, señor!.Hubo un fallo de la Corte por el que nos devolvieron lo que verdaderamente nos correspondía pero es mentira que nos hayan devuelto el 15% acordado. Se convino el pago del 3 por ciento por año. Este 2019 alcanzamos el 12 y recién el año que viene va a ser el 15%”, expuso.

“Aparte fueron tramposos. Tenían que pagar la deuda de atrás y nos dieron un bono. Formosa tiene una acreencia de $4125 millones y tenemos un papelito que no nos sirve para nada porque no puede ser transferido, no puede ser negociado, no pueda ser compensado. Y nos pagan el 6.7 de interés por año”, informo.

Recordó que Formosa fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dicho tema y confía en que, alguna vez, falle porque es un derecho que nos corresponde a la provincia.

El gobernador menciono, asimismo, que la provincia acudió a la CSJ por el “Fondo Sojero” aunque con la aclaración que mientras se aguarda un pronunciamiento del máximo organismo los intendentes igual van a seguir recibiendo aportes del tesoro provincial para que terminen las obras en ejecución y sigan haciendo otras.

“Esto no se hace con eslóganes sino con administración, con proyectos, con planificación. Esta es la diferencia y esto es lo que también queremos para toda la Argentina.