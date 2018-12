La Defensoría exhorta a seguir trabajando para lograr eliminar la pirotécnica sonora

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo conjuntamente con el grupo TGD padres TEA de la ciudad de Formosa y las Asociaciones y Fundaciones de Protección de Animales, emitieron un pronunciamiento en el cual saludaron a todos los integrantes del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Clorinda, remitiéndosele un formal agradecimiento a su Presidente Jorge Ariel Caniza y al Secretario Legislativo Carlos Francisco Vera“por haber aprobado por unanimidad un Instrumento que convierte a Clorinda como territorio libre de pirotecnia, mediante la Declaración Nº 11/18 del Expediente Nº 245-P-2018 (Reg. H.C.D.)”.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca señaló que “esta es una acción pública a imitar no solamente por el Concejo Deliberante de Formosa, sino también de otras localidades de nuestra provincia”. Opino que “si bien podemos decir que Clorinda todavía carece de una ordenanza como la que se sancionó esta semana la Municipalidad de -Sauce Viejo- de la provincia de Santa Fe y que directamente prohíbe en todo el ámbito de su ejido la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular de todo elemento de pirotecnia o cohetería para beneficiar a las personas con discapacidad o trastornos como TEA, bebés, adultos mayores, otros grupos vulnerables, susceptibles a los estruendos y animales, lo que se ha replicado en decenas de municipios de nuestro país”.

Expuso que “en nuestra ciudad capital podemos por ahora únicamente resaltar los esfuerzos mediante algunas tibias publicidades de utilizar -más luces y menos ruido- como una campaña de concientización, no es menos cierto que, nos deben a toda la sociedad y especialmente a los grupos más vulnerables, como lo son los niños con autismo, una norma que prohíba la comercialización de la pirotecnia explosiva que viene siendo reemplazada por la pirotecnia fría, los shows de láser que se van posicionando como una alternativa a aquellos que ocasionan fuertes ruidos y que perjudican a miles de personas”.

Gialluca no dejó de destacar que si una ciudad fronteriza como Clorinda que convive con Puerto Elsa y Nanawa, los concejales comprendieron y tuvieron la firme decisión de aprobar esta medida, “es inentendible para todos los que conforman las organizaciones de grupos vulnerables que el concejal Fabian Olivera (Frente Amplio Formoseño – Cambiemos), quien recién en los últimos meses de este año comenzó a interesarse por esta temática denuncie, que todo fue un mamarracho, como si él no fuera también un concejal”.

Pidió el Defensor que “estas iniciativas no se pretenda realizar acciones que poseen únicamente una finalidad política partidaria, pues del otro lado, tenemos a personas autistas, discapacitados, adultos mayores, etc. a quienes debemos respetar”. Desde el Organismo de la Constitución se le sugirió a Olivera que “deje de lamentarse y busque las alternativas necesarias para neutralizar la pirotecnia sonora que se puede lograr con una norma pero también con otro tipo de acciones y gestiones que llevan trabajo y que involucra a los comerciantes y a las Asociaciones de TGD PADRES TEA, Fundaciones Protectoras de Animales ya que con ello se demuestra la madurez política y no con meras manifestaciones. De hecho lo convocaremos a las reuniones con los comerciantes que comercializan pirotecnia legal y de esa manera ir creando conciencia para ser realidad que en estas fiestas de fin de año exista una total y absoluta inclusión social”.