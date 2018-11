Plantean atender necesidades de los pescadores artesanales

Compartir











Desde la Asociación de Pescadores Artesanales Unidos de Formosa, su titular Dionisio González y secretario Fernando Franco, solicitaron a la Defensoría del Pueblo que interceda ante el ministerio de la Producción y Ambiente -más precisamente ante los directores de Recursos Naturales y Gestión, Julio Soupet y del Registro, Control y Fiscalización, Orlando Amílcar Mendoza, para que estos resuelvan la presentación concretada oportunamente y que se relaciona con la asistencia al sector durante la veda pesquera 2018 – 2019.

Los pescadores plantearon para todos sus asociados una ayuda económica de un monto de $16.000 y otra ayuda alimentaria de 2 bolsones por asociado.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca señaló que por disposición conjunta 880/18 los dos funcionarios antes citados declararon la veda de pesca y veda para la captura, acopio, trasporte y comercialización de carnadas vivas en las aguas de la Provincia de Formosa a partir de las 00:00 horas del lunes 5 de noviembre hasta las 24:00 horas del día viernes 14 de diciembre del corriente año y se ha exceptuado de esta prohibición únicamente a la -Pesca por Subsistencia- cuya actividad era deberá realizarse conforme a las normas que regulan su ejercicio.

Desde el Organismo de la Constitución resaltaron la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la conservación de las especies y es así que la Ley 1060 ya prevé que el Estado Provincial establecerá medidas tendientes a un manejo racional y concertado de los recursos ícticos. No obstante, lo cual, y si bien este año la interrupción de la actividad pesquera será solamente de 40 días y no de 45 como años anteriores se hace necesario no repetir las mismas conductas todos los años, en donde, “se coloca en una situación de incertidumbre y mayor vulnerabilidad a las familias de los pescadores artesanales de nuestra provincia, al no ser claros y precisos en la información acerca de los montos de las ayudas económicas y además de las ayudas alimentarias”. En este punto el Defensor del Pueblo cruzó sendas actuaciones a los directores responsables y los conminó a que se avoquen a dar una respuesta inmediata a nuestros pescadores, pues se debe considerar que al no poder realizar su trabajo habitual como consecuencia de la veda y estando siempre previsto este tipo de ayuda por parte del Estado Provincial, son ellos los que deben cuanto antes otorgar una solución al respecto y no como en otros años, “donde la ayuda económica se concedió al finalizar la veda y entre tanto centenares de niñas/os, mujeres, adultos mayores y otros sufrieron necesidades que podrían haberse evitado si desde el Estado Provincial se agilizan los trámites burocráticos, dado que en este punto estamos hablando de necesidades básicas como las alimentarias y ello conlleva no solamente a responsabilidades civiles, sino también sociales, que esperamos sean resueltas en el menor tiempo material posible”.