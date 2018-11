El senador Mayans reprocho la “visión distorsionada” de su par Naifdenoff

Compartir











El senador nacional del PJ formoseño, José Mayans, reprocho a su par UCR-PRO, Luis Naidenoff quien con una “visión distorsionada trata de subestimar la inteligencia del pueblo formoseño”.

Expuso que este acentúa su “divorcio social”, y se encuentra en las “antípodas del gobernador Insfran, el mejor intérprete del pueblo, por quien se preocupa y ocupa. Es ese soberano quien lo ratifico por más del 70% de los votos, y en eso no cabe discusión de ninguna naturaleza sobre cómo valora al programa de gobierno y quien lo conduce”.

Advirtió que el senador macrista “parece olvidar de dónde venimos, y como en su momento adhirió con fuerza al gobierno radical de la Alianza donde nos declararon inviables y dejaron el país en la peor crisis que se tenga memoria con el 168% en la relación deuda-PBI. Evoco aquella gestión exponiendo la “tremenda desocupación y pobreza”.

“En el 2015 cuando termina la gestión de CFK la relación deuda-PBI era del 39%, y ahora Cambiemos está acercándose al 100% con el desastre en materia económica y la desocupación que han duplicado, y no dejaron macana por hacer”, sostuvo Mayans.

Aclaro que “de ninguna manera nuestro gobernador busca confrontar con la gestión nacional”, para advertir la “visión distorsionada de Naidenoff, ya que la nación sin las provincias no existe, y la coparticipación son fondos que por ley le corresponde a cada jurisdicción”. Esos recursos se recaudan en todas las provincias (IVA, Ganancias, etc.) van a un fondo común, se distribuye como marca la ley”.

“No es que nación sea caritativa y nos dé una dadiva, es algo que por derecho y con total legitimidad nos corresponde. Es una grave error que algunos como el senador tiene, no hay nada que pedir, son recursos que se acreditan automáticamente, ese concepto unitario que tienen en la cabeza es desacertado”, sostuvo.

Expuso que “otra interpretación errónea tiene que ver con el presupuesto nacional”. Sobre el particular aludió a los programas nacionales de salud vinculados a la lucha contra el SIDA, programa oncológico y campañas de vacunas y una serie de planes en lo educativo, que las aplica la provincia a partir de que Nación no dispone de estructuras sanitaria o educativa, que “tienen partidas de carácter obligatorias que se está incumpliendo, lo mismo que en materia de viviendas que en estos tres años aun no hemos podido acordar para ejecutar una sola casa para Formosa”

“Todo esto que expongo debería ser preocupación de Naidenoff, darse cuenta como han desmantelado todo y no respetan lo presupuestado a partir de que han devastado la economía nacional y enfrentamos un endeudamiento brutal de casi 400 mil millones de dólares y el regreso con más fuerza de toda la bicicleta financiera”, cuestiono.

Concluyo opinando que “es un enorme papelón que exponga como propias de su gobierno obras como las plantas de agua de Clorinda y la depuradora de líquidos cloacales de la ciudad capital. Se tratan de proyectos financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) que datán de cinco y cuatro años atrás. Repito, la presidencia de Mauricio Macri ni siquiera licito una sola obra estratégica para Formosa”.