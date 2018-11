Insfran insistió en la unidad alertando que “vienen por nosotros, somos mal ejemplo”

Compartir











Al hablar este viernes en Misión Tacaagle en el marco del OPNGT, el gobernador Gildo Insfran recordó cuando lanzara el Paippa en 1996 y en el país cundía la “desesperanzan y el abandono” por un gobierno nacional que “teníamos que más o menos es casi lo mismo que el de ahora, aunque el actual es peor”.

Aludió al “gran desafío” en modificar el sistema de producción, de lo contrario “nos seguiría llevando a la ruina”, señalando que entonces la “gente dejaba el campo, no tenía ningún horizonte y pasaban a engrosar las villas de los centros más poblados”.

“Les ofrecimos un desafío para encarar un proceso de desarrollo con inclusión social. Y hablábamos de cuatro cosas fundamentales: Caminos, energía, comunicación y manejo de recursos hídricos, que se consiguió”, expuso, memorando cuando exhortaba a que “no abandonen sus chacras, no vendan su tierra”.

Expuso como valido el testimonio dado en el acto por la paippera doña María, que recordó que antes solo cultivaban algodón, y ahora convirtió su chacra en una granja, algo imitado por todos los paipperos de la provincia, que dijo Insfran “debería ponernos orgullosos”.

Tras saludar a la ex intendente de Riacho He He, Nelly Daldovo, enorme luchadora de las ligas agrarias, donde se enrolaran chacareros décadas pasadas que “dieron su vida, otros encarcelados y torturados por pedir un pedazo de tierra para trabajar”, el mandatario renovó su convicción de que “el Paippa es la culminación por lo que pelearon las ligas agrarias”.

Significo que los paipperos “no cubrían la canasta básica y todos los meses recibían una caja de alimentos. Hoy ya no ocurre eso, es al revés, ustedes están produciendo para que 15 mil familias reciban sus bolsos alimentarios (Nutrir) en la ciudad capital”. Expuso el ciclo virtuoso de un “estado generador de una economía social comprándole su producción y a la vez hace acción social a favor de las familias que necesitan. Esto es hacer política con inclusión y justicia social”.

Lo científico-tecnológico

Destaco la “herramienta fenomenal para la actualización tecnológica que es el Cedeva”, lamentando que a nivel nacional se haya recortado el presupuesto para la ciencia y tecnología, afectando a organismos señeros como el INTA, entendiendo que “difícilmente un país progrese dándole la espalda a lo científico-tecnológico”. En esta línea también diferencio con la política provincial, que apuntala a un Polo Científico y Tecnológico y avanzan con los Cedevas.

“Vienen por nosotros”

Insfran destaco a quienes “creyeron en lo que le planteamos y nos acompañaron con su voto, y no le hemos fallado”, advirtiendo que “vendrán momentos más difíciles a partir de este presupuesto nacional de ajuste y de hambre”.

Insistió en su exhortación a “estar más unidos, organizados y solidarios”, alertando a que “vienen por nosotros, porque somos mal ejemplo, como una provincia como Formosa me viene a decir que no firmara ninguna adenda y no voto este presupuesto”.

Dejo en claro que “la lucha por el Fondo Sojero no está terminado. Seguiremos insistiendo en todos los frentes, como en el Congreso planteando se derogue el DNU que elimino este fondo, y como lo consideramos inconstitucional acudimos con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia”.

Les expuso a los tacaaglenses que se queden tranquilos, que las obras previstas con recursos de ese fondo que no llegaran, se ejecutaran a partir de que la provincia financiara las mismas.

Aquí anticipo el pronto inicio de los trabajos de acondicionamiento de la pileta de natación que existe en el polideportivo municipal, de tal manera de ser una opción de entretenimiento en la próxima temporada estival.

Presupuesto

Insfran dijo que su afirmación de que el presupuesto 2019 era del FMI no estaba vinculada a su rol opositor al gobierno nacional, y que lo afirmado quedaba patentizado con un representante del organismo internacional con oficina en el Banco Central monitoreando que se hace con los recursos de los argentinos. “Si eso no es ser vende patria, no sé qué titulo le podemos poner”, acuso.

Objeto la política nacional que “nos endeudaron por varias generaciones. El crédito es bueno, pero cuando se lo utiliza para cambiar la realidad de los argentinos, pero es perverso cuando solo es para una bicicleta financiera”.

Sostuvo Insfran que “Hablan de la herencia recibida, pero la realidad es que recibieron un país desendeudado y fuera de la tutela del FMI, una nación que recupero su soberanía política y así tener independencia económica y años de justicia social”.

Revelo que “el 18% del presupuesto nacional es solo para pagar servicios de la deuda externa. Como no vamos a estar aterrados”, contrastando que “en el caso del presupuesto provincial, el porcentaje para el servicio de deuda: el 0,76%”, afirmando que los mayores recursos está destinado al pueblo”.