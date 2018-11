Cerró edición 2018 del Programa “Ser Líder”

Compartir











Los 15 jóvenes estudiantes universitarios, ganadores de la beca de formación política “Ser Líder”, de entre 18 y 35 años, participaron durante cuatro días de la 3ra y última edición del Programa queincluyó la visita a instituciones y autoridades provinciales y nacionales, organizado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación provincial y coordinado por el diputado nacional Ramiro Fernández Patri.

En la Ciudad de Formosa, los jóvenes líderes visitaron la Cámara de Diputados de la Provincia, la Federación Económica de Formosa, el Polo Científico Tecnológico y la Fábrica textilFontex. Tras su visita, pudieron reunirse conel Ministro de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Zorrilla, con los jefes de bloque de diputados provinciales del FdV, Agustín Samaniego, y de Cambiemos, Osvaldo Zarate, y los diputados provinciales de los distintos sectores políticos. Así como también, con el Presidente de la Federación Económica de Formosa, Zanin.

En la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido incluyó una visita guiada a la Casa Rosada, al Congreso de la Nación, al Centro Cultural Néstor Kirchner, a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y al Círculo de Legisladores de la República Argentina. Los jóvenes se reunieron con el Jefe de Bloque del FpV, Agustín Rossi, y los diputados nacionales, María Cristina Álvarez Rodríguez, Betty Lotto y Luis Basterra, así como también, con el diputado nacional por Formosa de la UCR, Mario Arce, la Secretaria Parlamentaria del Interbloque Cambiemos, Silvia Lospennato y el diputado nacional y precandidato a la presidencia, Felipe Solá, del Interbloque Red por Argentina. Además, se reunieron con el rector de la UMET, Nicolás Trotta, y los ex legisladores que integran el Círculo de legisladores de la Nación, los diputados nacionales mandato cumplido Daniel Basile, Rafael Pascual y Marita Goñi, y el senador por Formosa mandato cumplido, Ricardo Alberto Branda.

Al finalizar la última edición, su coordinador, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, señaló que “se trata de una experiencia única que busca en nuestros jóvenes despertar el deseo de involucrarse, participar y capacitarse para ser protagonistas de su vida, de su provincia y su Nación, desde el lugar que mejor se sientan representados e identificados.”“Este programa responde a la política que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán de darle protagonismo a los jóvenes y tener un pueblo esclarecido.” Y agregó: “La pluralidad de voces que fomenta el programa pretende que los jóvenes puedan acrecentar su conocimiento cultural y tener herramientas para su propia formación y visión de futuro.”

El ahora, precandidato a presidente de la Nación, el diputado nacional Agustín Rossi señaló destacó esta iniciativa que realiza el gobierno de Formosa, subrayando que es la única provincia que lo está haciendo. “Es una iniciativa muy importante porque permite que los jóvenes se involucren, conozcan las instituciones desde adentro y se formen líderes para el futuro.”

Por otra parte, uno de los ganadores dela beca de formación política afirmó: “Fue una experiencia inolvidable, poder preguntarles a las autoridades y que ellos nos respondan cara a cara como si estuviéramos tomando un café con amigos y sin filtros fue algo que no me olvidó más.” Mientras que otra becaria resaltó: “Lo que vi, escuché y hablécon mis compañeros y con las autoridades, así como también, el contacto directo con las instituciones desde adentro, viendo cómo se hacen las cosas, es algo que me cambia la forma de ver y de entender, incluso me lleva a plantearme cómo seguir de ahora en más.”