Para Samaniego, “al gobernador Insfran solo lo condiciona el pueblo”

El diputado Agustín Samaniego califico de “trasnochados” a quienes cuestionaron la firma del gobernador Gildo Insfran con la Anses, explicando que “se trata del reconocimiento” de una deuda que el organismo nacional mantiene con el sistema previsional provincial. Incluso elogio la “fuerza y convicción” del primer mandatario, dejando en claro que “solo lo condiciona el pueblo, porque su interés máximo es beneficiar a los 600 mil formoseños”

Así lo expuso en el marco del gratificante encuentro compartido con mujeres asistentes al curso de corte y confección que, entre otros talleres, se dictan en la sede del Centro de Estudios Políticos “Juan Domingo Perón” del barrio Don Bosco de esta ciudad.

Resaltó el convenio firmado por el Gobernador con la Anses, significando que “ese acuerdo es para que la Nación abone lo que nos adeuda por años anteriores. Claro que se lo va a suscribir por qué es algo que nos corresponde. Algunos trasnochados salieron a criticar esta actitud. No entienden, y no van a entender nunca, cuando el Gobernador señala contundentemente que se va a sentar en cualquier mesa de negociación para beneficiar a los 600 mil formoseños. No tiene otro condicionante que no sean los intereses del pueblo que le da su confianza. Eso de ninguna manera implica abandonar la mirada muy crítica que tenemos acerca de las políticas nacionales”, sostuvo Samaniego.

Coincidieron los asistentes en señalar la importancia de este tipo de cursos de capacitación en oficios, que “ayudan considerablemente al ahorro y la economía familiar, y se convierten en posibilidades de empleo, más aún en momentos tan difíciles por la marcada recesión, altísima inflación, y ajuste que proponen las políticas económicas nacionales”, destacaron.

El legislador que participo de un desayuno con las presentes y destacó “la tarea que tenemos por delante es inmensa. Se vislumbra que la situación económica va a ser aún más dura, principalmente para los sectores medios y más humildes. Por lo tanto este tipo de actividades vamos a profundizarlas”.

“En estos días se cumplieron 9 años de la implementación de una medida revolucionaria en nuestro país, como fue la Asignación Universal por Hijo, destinado a poner en pie de igualdad a los hijos de padres en situación de vulnerabilidad laboral y social con los que tienen empleo estable y registrado. Esta medida fue un acto de estricta justicia e inclusión social, como así también las jubilaciones para aquellos que no completaban los aportes como por ejemplo las amas de casa”.

“En nuestra provincia, dada la crisis que se venía avizorando, el Gobernador Gildo Insfrán fue ejecutando medidas de amortiguación, fundamentalmente en el tema alimentario, que se sumaron a las ya en desarrollo. Se tomó la decisión de aumentar las partidas para comedores escolares, instaurar la copa de leche para los estudiantes secundarios, y hace algunas semanas, el Plan Provincial Alimentario Por ultimo sostuvo que “Nutrir”, que se amplía aceleradamente entregándole a familias formoseñas bolsones de alimentos cada quince días, producidos por las manos y el trabajo de los paiperos formoseños, generando, aparte del provecho nutricional para los beneficiarios, una dinamizacion de la economía de los pequeños productores, sus familias y sus comunidades”.