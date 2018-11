Piden eliminar la pirotecnia sonora

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo local, consideraron que institucionalmente esperan que este año el Concejo Deliberante de la ciudad y también el resto de los municipios de la provincia, “prohíban el uso de la pirotecnia sonora y se la reemplace por la lumínica de manera tal que se garantice la integridad psicofísica de las niñas/os y jóvenes autistas, de los adultos mayores, de las personas enfermas, del ambiente y de los animales domésticos”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que desde el Organismo de la Constitución continuamos manteniendo una fluida relación con las Asociaciones y Fundaciones de madres y padres de niños autistas como así también de las Asociaciones Protectoras de Animales y en este sentido, “Formosa no tiene los inconvenientes que padecen otras provincias en las cuales se fabrican los artículos de pirotecnia y por ello debemos ser cuidadosos al legislar, apuntando a la comercialización, almacenamiento, transporte y uso de la pirotecnia sonora”. Es que también debemos decir que los que conocemos nuestra provincia, existen departamentos donde se produce por costumbres arraigadas ya sea en épocas de fiestas de fin de año, festejos religiosos, deportivos o políticos el uso indiscriminado de la pirotecnia sonora y es aquí donde esta misma situación no se da en otros pueblos y ciudades. Nosotros hemos buscado el consenso en esta temática, “pero evidentemente se necesita una Ordenanza o un Instrumento Legal que establezca reglas claras al respecto, puesto que esta es una discusión que se da a nivel País y no únicamente aquí”. Lo que si tenemos en nuestra provincia, “es el ingreso masivo e ilegal de pirotecnia de contrabando sin control alguno y que se vende en cualquier barrio o en lugares hasta acondicionados por las Autoridades Públicas y estamos hablando aquí de pirotecnia que no es producida por fabricaciones militares o posee los requisitos de seguridad necesarios”. Contra eso hay que ser claro, debemos saber de que lado nos queremos poner, puesto que nuestra idea es la, “de no perjudicar a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se dañe psíquica o físicamente a otras personas y no se les permita disfrutar junto a sus familiares los momentos más gratos que podemos tener”. Algunos dicen, se quejan porque dos días al año durante 30 minutos se utiliza pirotecnia, pero lo que no se tiene en cuenta es que no podemos hablar del uso responsable de la pirotecnia porque el mismo no es inocuo, siempre hace daño. Por lo que esperamos que con la autonomía que tiene el municipio nos pongamos de acuerdo para darle a la ciudadanía una política pública inclusive de verdad y no a medias porque si hay que pedir la Inconstitucionalidad de alguna Ley lo haremos porque contra todos los que dicen y consideran que regular la pirotecnia no se relaciona con una cuestión de salud pública y ambiental están equivocados y por ello los invitamos a las reuniones con las familias que poseen hijos autistas y también insistiremos para que juntos con alguna Normativa que se apruebe, se fije severas multas y sanciones para aquellos que incumplan con la misma. Nosotros solo estamos defendiendo los derechos de las partes más débiles de esta situación y necesitamos del acompañamiento político de nuestro Representante Público y si bien parece contradictorio hablar de locales habilitados para una actividad que buscamos prohibir, “lo que todos sabemos y conocemos en Formosa es que la pirotecnia que se adquiere es la clandestina e ilegal”.