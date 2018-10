Aborígenes destacan al “estado provincial muy presente ante la severa crisis nacional”

Compartir











Dirigentes aborígenes pertenecientes a más de una decena de comunidades del centro-oeste, jurisdicción de Las Lomitas, mantuvieron una reunión con funcionarios de gobierno, donde consensuaron tareas conjuntas y al mismo tiempo destacaron al estado provincial por estar “muy presente” en este tiempo de severa crisis nacional.

El docente indígena Abel Sanabria y el dirigente social Carlos Peralta, oficiaron de voceros del contingente tras la reunión de trabajo mantenida con el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira y luego con el ministro de Gobierno, Jorge Abel González.

Sanabria, docente y delegado wichi de El 20, expuso la satisfacción porque “nos recibieron en un marco de total apertura y pudimos expresarnos con libertad, sobre todo nos tranquilizaron a partir de ciertos dirigentes de la oposición que se acercan a nuestras comunidades con información falseada y generan preocupación”.

Explico que “ya no existe el registro nacional de comunidades indígenas, es la provincia quien en su ámbito tiene un área que trabaja con las asociaciones civiles de las diferentes comunidades indígenas. Es un logro importante este registro formoseño donde se consensuaran programas de apoyo respetando pautas y normas comunitarias”.

Dijo además que “se delinearon líneas de trabajo con el ICA y el departamento de Personería Jurídica, dos organismos que nos ayudan mucho, aunque insisto en que este tipo de encuentros con los funcionarios de gobierno contribuyen a llevar tranquilidad ante cierta gente que con mala intención aparecen en nuestras comunidades diciendo todo tipo de mentiras”.

Advirtió que “tratan de crear incertidumbre, desmerecer tantas realizaciones como viviendas, escuelas y centros de salud que vemos se siguen haciendo y demuestran la gran mentira de que las comunidades aborígenes están abandonadas”.

Exhorto a quienes como el cumplen rol de dirigentes comunitarios “debemos apuntalar la pacificación, hacer ver que este gobierno nacional no nos apoya en nada y todo es más difícil por esta política que deja a un lado a los pobres”, llaman do a generar conciencia en que “atender en forma equitativa las demandas de más de 200 comunidades indígenas en todo el territorio no es algo sencillo. Le dijimos a los funcionarios que trasmitan al gobernador que el pueblo aborigen formoseño está más fuerte que nunca acompañándolo y tenemos toda la fe y esperanza en que saldremos adelante”.

Por su parte, Carlos Peralta advirtió que “la crisis del país nos pega muy fuerte, y es el gobierno de la provincia el único que siempre nos abre las puertas y da respuestas a las necesidades de las comunidades. El agua potable, la luz, escuelas y otras realizaciones han mejorado la vida de nuestros pueblos, y la ayuda de este tiempo es fundamental”.

“Hay plena justicia social por parte de esta gestión del doctor Gildo Insfran, quien cuenta con nuestro acompañamiento en esta tremenda crisis que a las comunidades como las de los aborígenes castiga mucho. Tenemos la suerte de que nuestro conductor siempre fijo la mirada solidaria en los indígenas, y ayuda con todos los medios posibles para que tengamos un mejor pasar”, pondero.

Dijo que todo lo que expusieron en la reunión mantenida con los funcionarios provinciales, surgió en el marco de la asamblea mantenida por representantes de varias comunidades aborígenes como El 20, Lote 27, La Pantalla, Lote 42, Lote 47, Tres Pozos y Pozo del Mortero.