Denuncio la Defensoría permanentes emanaciones gaseosas de UNITAN

Desde la Defensoría del Pueblo, hicieron lugar a una nueva denuncia por contaminación ambiental contra la firma UNITAN SAICA, toda vez que desde su chimenea, la semana pasada estuvo emanando un profuso humo negro presuntamente con particulados y que con el viento iba a parar a distintas zonas aledañas y no únicamente al barrio Bernardino Rivadavia o Lote 4.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca señaló que “esta fábrica funciona allí hace 90 años y entre otros productos elabora tanino que como es sabido estos procesos industriales generan desechos que obviamente, pueden producir desde “malestar hasta perjudicar la salud de los ciudadanos, así como contaminar el ambiente”.

De las fotografías remitidas como pruebas se puede observar claramente que lo que manifiestan los vecinos es una realidad y por ello el Organismo de la Constitución Intimó a la empresa a que explique los motivos por los cuales se estaban produciendo estas emanaciones y además dió inmediata intervención a la Subsecretaria de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental a cargo del Dr. Hugo Eduardo Bay para que en su carácter de autoridad de Aplicación de la Ley Provincial del Ambiente Nº 1060 interceda para salvaguardar los derechos que poseen los ciudadanos de Formosa.

El Defensor del Pueblo recordó que hace pocos días el gerente de UNITAN Antonio Gil afirmó que: “Para Unitan no es problema el traslado, el tema está en buscar un lugar adecuado y quien ponga el dinero”. Si así son las cosas, desde este lunes pediremos al municipio que a través de sus Áreas Competentes considere un lugar para ofrecérselo a la fábrica y obviamente el dinero para el traslado lo tendrá que poner UNITAN, salvo que sus Directivos estén pensando que los vecinos les paguemos el traslado de su fábrica que factura muy bien en Formosa y en Puerto Tirol Provincia del Chaco.

Obviamente que en todo este proceso vamos a defender siempre las fuentes de trabajo que esta empresa da a los Formoseños, pero sus Representantes tanto Directivos como Legales, saben perfectamente que quien debe ocuparse y preocuparse para reubicar la planta son ellos, y entendemos que no es un tema sencillo, pero tampoco podemos continuar con Unitan enclavada en el centro de la ciudad, donde en la misma zona también trabajan las areneras y existen otros emprendimientos que perjudican la calidad de vida de los vecinos principalmente del Lote 4 y si no veamos cómo han quedado las calles internas asfaltadas y ni que hablar de cómo se encuentra el estado de la avenida Napoleón Uriburu en donde el permanente tránsito de camiones que no son controlados por nadie, constituyen no solamente un peligro para los ocasionales transeúntes, sino que además han convertido, “en zona liberada todas las calles y avenida”. Por ello, creemos que con un trabajo serio, con el concurso de las dependencias municipales, provinciales y obviamente la empresa, se debe iniciar inmediatamente un proceso de suspensión de las actividades y ver rápidamente el traslado de la misma, pues no existe otra alternativa y aquí ya solamente tiene la palabra la firma, pues de lo contrario será la Justicia Competente la que determinará el destino de la misma.