Estrictos controles en campaña “Cuida tu vida, disfruta la fiesta”

Bajo el lema “Cuida tu vida, disfruta la fiesta”, el gobierno provincial acentuó durante los últimos días y sobre todo este día viernes 21 e incluso lo hará el fin de semana, una amplia campaña de seguridad promovida en el marco del “Mes del Estudiante”. Desde los operativos viales a otros de índole preventiva y cuidado de los jóvenes en los sitios donde se reúnen a recibir la primavera se organizo en la esfera de Gobierno con una activa presencia de la Policía de la Provincia.

Y es que hubo despliegue de chicos viajando en los lugares ya acostumbrados en sus jurisdicciones a otros donde se convoco a fiestas de mayor envergadura, caso Las Lomitas que renovó una nueva edición de la convocante “Laslo Fest” o los campings de Herradura.

En todos estos festejos y hasta la finalización de los mismos, el eje central será la concientización para la conducción responsable y la promoción del no consumo de alcohol, se distribuyen folletería y brindan charlas que apuntan a concientizar sobre los cuidados a la hora de salir a transitar calles o rutas.

Estos operativos por la festiva bienvenida de la primavera y el Día del Estudiante, incluye la difusión de una serie de recomendaciones para tener en cuenta.

Dado que cientos de jóvenes se moviliza a distintos destinos se desplego personal, logística y móviles tendientes a cuidar a los chicos, haciéndose hincapié en “Alcohol Cero” y por ello impulsarán actividades preventivas en el transcurso de los festejos.

Entre las recomendaciones dirigidas a los jóvenes está el de evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no aceptar ofrecimientos de extraños. El de llamar al 101 ante alguna situación de emergencia, mantener limpio el lugar de fiesta y proteger el ambiente, los cuidados de no usar el celular cuando manejas, no permitir el ascenso de personas desconocidas a tu vehículo, respetar las normales viales, entre otras.

El director Provincial de Seguridad Vial, Fernando Inchausti, señaló que “el titular del PE entre sus primeras directivas nos ha trazado la premisa de trabajar todas las instituciones de manera articulada e integral, haciendo de esto una Política de Estado, con un solo propósito que es el de salvar vidas en el tránsito”, y agregó que “éste es el motivo por el cual éste trabajo pone una vez más de manifiesto que la mejor manera que tenemos para enfrentar las adversidades, en éste caso siniestro viales que se cobran la vidas humanas, es la de estar todos unidos, y en ésta propuesta enfocado acciones para un sector muy singular y valioso de nuestra comunidad, que es el de los estudiantes secundarios”.