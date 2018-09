Sugieren diferenciar el bullying del ciberbullying

Compartir











La directora de la Asociación “Libres de Bullying”, María Zysman disertó en nuestra ciudad sobre la temática de bullying y ciberbullying, organizado por la Secretaria de Género de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF) y de la cual participaron los Responsables de la -Dirección de Justicia y Mediación Comunitaria- de la Defensoría del Pueblo.

En un tema donde desde el Organismo de la Constitución Provincial se viene asesorando y recepcionando denuncias tanto de padres, jóvenes e instituciones públicas la doctora Gisel Caballero Cantón destacó la utilidad de esta clase de exposiciones pues de la misma pudimos clarificar conceptos para luego aplicarlos a los casos que tenemos en trámite. Así se pudo conceptualizar que el bullying “es un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresión física de un/os niñas/os hacia otro/os que se convierte en blanco de reiterados ataques”. Se destacó que las características del bullying son: * Conducta agresiva deliberada que implica un desequilibrio de poder o de fuerza y debido a esa diferencia al menor acosado le resulta difícil o imposible defenderse. * El acoso escolar se repite una y otra vez en el transcurso del tiempo. * El dolor del hostigado es sostenido no se limita al momento del ataque y es fundamental la presencia de testigos que aprueben el mismo activa o pasivamente. * Por ello el mayor aliado del bullying es “silencio” ya que los chicos realizan estas acciones fuera de la mirada de los adultos.

A su turno la doctora María Alejandra Trinidad afirmó que es fundamental diferenciar las situaciones que no constituyen “bullying” y que se dan permanentemente en nuestros establecimientos escolares, por ejemplo: una pelea aislada en el patio, no invitar a la casa a jugar, peleas entre dos grupos, no querer ser amigo de alguien, sentir que un compañero no le cae bien y relacionarse solamente con dos o tres, por eso es fundamental que al hablar de bullying tengamos que indagar a cerca de la intencionalidad de la conducta y ver si existe un líder pretendiendo aislar a un compañero. Aquí el bullying está relacionado con la discriminación pero no son sinónimos y por ello su abordaje debe ser diferente.

Existen distintos tipos de bullying: el físico como golpear, patear o romper pertenencias; el Verbal que implica burlarse, poner apodos, insultar y el Social que es crear el vacío, aislar al hostigado, ignorarlo o difundir rumores. En el ámbito de la Comunidad Escolar la prevención es responsabilidad de toda la Comunidad y lo que no se debe hacer es amenazar con suspender o expulsar a los menores que acosan ya que pueden tener como consecuencia desalentar a los menores y a los adultos a poner en conocimiento los casos de acoso. Tampoco es conveniente realizar tratamientos grupales para los acosadores, ni efectuar la mediación entre acosador – acosado y menos aún tomar Resoluciones rápidas.

Por otra parte la doctora Lourdes Delgadillo se refirió al abordaje que tuvo el ciberbullying que “es el acoso escolar a través de e-mails, blocks, mensajería instantánea, redes sociales, mensaje de texto, imágenes digitales y otros” si bien presenta ciertas características similares al bullying tradicional existen fuertes diferencias y estas se refieren principalmente al -anonimato- que brindan las nuevas tecnologías y a la -accesibilidad permanente-.

Es fundamental en estos casos que a nivel familiar haya acuerdos y comunicación a cerca del uso de la telefonía celular y de internet. Se sugirió que los niños deben poder confiar en los adultos para contar si ven algo que los preocupa o reciben algún material inquietante en sus teléfonos o computadoras, aconsejándoles siempre que no manden nunca fotografías que podrían avergonzarlos y en otras ocasiones pueden hasta resultar peligroso. En todo esto la Licenciada María Zysman señaló que en la actualidad los adolescentes se inclinan hacia el Facebook, Twiter, instagram, Snapchat, Player me, Music Ly, Fornite, Sarahah que nos parecen “raros o inexistentes” pero que son medios para criticar o acosar a las demás personas en forma anónima, dándose en la actualidad también otra modalidad que ha dado en denominarse “Packs” donde las niñas/os envían carpetas de fotos intimas a los adolescentes de cursos superiores para ser aceptadas/os a nivel social. Todas estas maneras y -juegos online- están siendo recepcionados en caso de agresiones por la Defensoría del Pueblo para trabajarlos individualmente y coordinadamente con otras áreas del Estado Provincial como el SeTiC entre otros.