La Defensoría pidió no olvidarse del riesgo empresarial y cuidar el bolsillo de usuarios

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia señaló como “grave” que la actual empresa Crucero del Sur quien firmó un contrato hace poco tiempo, le exija al concedente “modificar algunas cláusulas del pliego de concesión”.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca opino que “pareciera que las empresas se olvidan que deben invertir más aún en un servicio público esencial y que también deben tomar riesgos económicos y financieros en función de los factores que le son propios y de acuerdo a sus antecedentes y trayectoria en el sector”.

Indico que “estos riesgos empresariales no son extraordinarios, la crisis económica actual también impacta negativamente en los bolsillos de los usuarios que no pueden exigir que les aumenten los sueldos.Si el trabajo de Crucero del Sur no tuviera riesgos y fuera siempre segura no habría lugar para la superación empresarial y todo sería muy fácil”.

“La crisis económica actual nos amenaza a todos, pero la empresa no puede trasladar los mismos a los trabajadores, usuarios o Estado y pensar únicamente en el lucro y por ello el riesgo empresarial está muy ligado a la Responsabilidad Civil de las empresas y en este contexto es necesario entonces acordar, consensuar entre todos, pero sin “castigar más el bolsillo de los usuarios”, concluyo.