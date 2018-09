Para Samaniego “el presupuesto 2019 es la profundización del ajuste y la marginación”

Compartir











“Uno puede esperar algunos meses para ver cómo funciona determinado plan, por ejemplo en una empresa, una familia, un kiosco o un emprendimiento. Pero a los dos años y nueve meses, el plan económico del Gobierno Nacional no sólo no mejora sino que todo empeora”, alerto el vicepresidente de la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego

Sostuvo que “todos los indicadores macroeconómicos y como los de la economía real y cotidiana han empeorado. La inflación, la desocupación, la pobreza, la marginación, la actividad económica, etcétera, todo ha desmejorado”

“¿Qué debe hacer ante esto alguien sensato y coherente? -interrogó-. Cambiar la política económica. Pero esto no lo hace el Gobierno Nacional. Es más, lejos de hacer eso, este presupuesto 2019 es la profundización del ajuste y la marginación”, subrayo el legislador del PJ

Criticó que en el marco del armado del proyecto “ese ajuste, ese sacrificio que se les está pidiendo a todos los argentinos no lo hagan solamente las mayorías populares, eso no lo vamos a convalidar”, remarcando que “el gobernador Gildo Insfrán ya ha señalado ante todos los formoseños que no va a convalidar ese tipo de ajustes”.

Remarcó que “la política del Gobierno Nacional es continuar con el ajuste, un ajuste interminable que lo hacen en los medicamentos del PAMI, en los jubilados que han entregado su vida a la Argentina, en educación y salud, etcétera”, enfatizando que “ningún país del mundo ha salido ajustando y disminuyendo de manera dramática su gasto público porque eso disminuye la actividad económica, tiene un efecto recesivo y por el mismo a la larga se cobran menos impuestos, o sea que el déficit fiscal no se mejora sino que se agrava; ésa es una experiencia que se ha dado en todos los países y también en Argentina”.