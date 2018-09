Explican decisión legislativa de plantear se restituya a despedidos en Agricultura Familiar

Compartir











El diputado provincial del PJ-Formosa Jorge Nielsen aludió al pronunciamiento que se aprobó la semana pasada en la Legislatura Provincial respecto de los despedidos en la delegación local de la subsecretaría nacional de Agricultura Familiar.

Los mismos se suman a los cientos de despidos que se concretan en sedes provinciales de organismos nacionales como el SENASA, los cuales se estima se agudizarán debido a la degradación del Ministerio de Agroindustria, que ahora será una Secretaría que dependerá de la cartera nacional de Producción.

“En la sesión de la semana pasada, en el temario que se trató hubo un proyecto de resolución del diputado Roberto Vizcaíno y otros legisladores que lo acompañaron atendiendo a la crítica situación que viven más de 30 empleados de lo que aparentemente fue, porque no sabemos si todavía continúa existiendo, la delegación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en Formosa”, explicó el legislador provincial.

Precisó que “después de la exposición del diputado Vizcaíno, tomó la palabra de un diputado del bloque opositor, el cual planteó que apoyarían la iniciativa y que era razonable, pero que simultáneamente pretendían incorporar la más fácil: querían que la provincia se haga cargo de lo que despide la Nación, en ése y otros casos”.

Advirtió que “pretendían involucrar al Gobierno provincial en una especie de achicamiento, que no ha sido tal, ya que el Estado provincial ha asumido la responsabilidad de no despedir, pese a las solicitudes del Ejecutivo Nacional para que reduzca no sólo la plantilla, sino también la escala salarial, y sólo a Formosa, sino a todo el país”.

“Como generalmente la posición de la oposición es chicanera, para evitar cualquier cosa no se les contestó y se puso a consideración de la Cámara y fue aprobada la resolución sin más trámite”, remarcó Nielsen, detallando que la resolución insta al Ejecutivo Nacional a reincorporar a los despedidos.

En ese sentido, hizo notar el diputado provincial “todas las políticas productivas nacionales en general, desde fines de 2015, se han orientado fundamentalmente a los grandes productores y terratenientes. Las economías regionales han estado ausentes de toda la política nacional”.