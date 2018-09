Fischer advirtió el riesgo de continuidad de las cooperativas en las municipalidades

Compartir











El subsecretario de Economía Social, Ricardo Fisher, advirtió que con la eliminación del Fondo Solidario tendrá un fuerte y negativo impacto en el desfinanciamiento de municipios y advirtió sobre “la desaparición de las cooperativas que eran financiadas a través de recursos que esta herramienta ahora eliminada”.

“Las cooperativas son financiadas con recursos provenientes de este Fondo Solidario o de la Soja, que fue eliminado por un Decreto de Necesidad y Urgencia nacional. Al privarse de estos fondos, que el municipio utilizaba por ejemplo para abonar las facturas que brindaban las cooperativas por diferentes trabajos y servicios, estas asociaciones están en riesgo de desaparecer y la tremenda secuela social y económica que ello generara”.

En tal sentido advirtió que “al desaparecer este fondo , la provincia, que si bien tiene superávit, no tiene como para suplantar al fondo”, añadiendo que “lamentablemente estas cooperativas van a desaparecer y quedará mucha gente desempleada y con ella la vuelve la pobreza y la exclusión. La situación es realmente fea”.

Destacó que se trata de un “impacto fuertemente negativo para todos los municipios del país y un contrasentido como todo lo que hace el gobierno nacional.”

Con respecto del paquete de medidas anunciadas este lunes por el presidente Macri y entre las cuales se encuentran las retenciones que se aplicarán también al trigo y al maíz expresó que “el gobierno nacional va a seguir recaudando esa plata, nada más que ya no se las va a dar a los municipios, sino que va a quedar para ellos.”

Agregó que no sólo han endeudado al país de una manera feroz, sino que también se van a quedar con dinero que les corresponde a las provincias”, entendiendo que es la “prueba irrefutable de un unitarismo terrible, que repercute muchísimo en las arcas de los municipios y por supuesto a la dinámica propia que se generaba en los pueblos”.

Expuso que con ese dinero los municipios habían encarado obras que a su vez generaban fuente de trabajo para los lugareños. “Hacían pavimentos, enripiados de calles y adquirían equipamientos para poder brindar más y mejores servicios a los vecinos, y al mismo tiempo una respuesta a una creciente demanda laboral”, describió.

Con respecto al DNU mediante el cual se concretó la medida recordó que “este martes el doctor Gildo Insfrán viajará a la Buenos Aires a reunirse con los demás gobernadores para elaborar entre todos una solución. Una de ellas es exigir la derogación del DNU.”

En este sentido resaltó que un decreto de este tipo solamente “es viable cuando el Congreso no está trabajando, no como en este caso que si lo está haciendo, por lo tanto es ilegal desde donde se o mire y no corresponde.”

Finalmente recordó que “la intención del gobierno nacional es la eliminación de todos los fondos, entre los cuales se encuentra el Fondo Compensador de los docentes, lo que originaría una situación muy grave para ese sector”, por lo tanto aseguró que “está más que claro cuáles son los sectores sociales más afectados, sobre todos con la escalada estrepitosa del dólar en los últimos días: Los que menos tienen”. Por todo concluyó que sin ser pesimista “estamos en una de las peores crisis de la historia y frente a uno de los peores gobiernos desde la época de Bernardino Rivadavia hasta ahora”.