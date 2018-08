Alumnos de talleres de radio y locución en estudios de FM

Compartir











Un grupo de asistentes de los talleres de capacitación de radio y locución visitaron los modernos estudios de la Radio Tropical FM 96.9, que junto a la Subsecretaría de Comunicación Social y FTC Canal 3 forman parte del complejo comunicacional provincial situado en la avenida 9 de Julio y Junín de la ciudad capital.

Cabe señalar que, en forma conjunta, la Subsecretaría de Comunicación Social y la Dirección de Asuntos Juveniles, ambas esferas dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno provincial, pusieron en marcha recientemente los mencionados talleres en el Círculo de Legisladores, los cuales registraron una amplia concurrencia de jóvenes de todo el territorio.

En ese marco, en la mañana de este jueves, algunos de los alumnos visitaron los estudios de FM Tropical y participaron de “El Ritual de la Mañana”, el programa de la emisora que se emite de 7 a 9 horas.

Allí hablaron con el profesor y locutor Sergio Recalde, subsecretario de Comunicación Social de la provincia, y la locutora Lilian Encina, conductores del mencionado programa.

En ese sentido, Araceli contó que “estoy haciendo un magazine en la Radio 102.1 que se emite los sábados a las 9 horas”, mientras que Ezequiel, de la localidad de Herradura, comentó que “siempre estuve muy interesado en la radio, en poder hacer un programa y se dio la oportunidad de realizar este curso”.

Asimismo, Lucas, de Misión Laishí, indicó que “voy a trabajar en un programa que saldrá los fines de semana en la Radio local FM 104.3”.

Por su parte, Dominga refirió que “más allá de haberme capacitado profesionalmente, me encanta la radio y esto viene desde la época de la Secundaria. Me acuerdo que visitaba los estudios de las radios y me quedaba asombrada y decía que algún día iba a estar en ese lugar”, agregando que “si bien hoy estoy en una pequeña emisora, para mí es lo más importante porque me encanta”.

Finalmente, María contó: “Soy periodista recibida, estudié en la UNNE, formoseña y me recibí en 2008. Pasé por varios medios, hice radio también y ahora quiero volver a insertarme en los medios de comunicación”.