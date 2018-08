Formosa y la CONADI trabajan en la búsqueda de datos genéticos

Compartir











La subsecretaria de Derechos Humanos, María Sylvina Arauz acompaña la labor que acaba de iniciar en la provincia la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en búsqueda de datos genéticos de personas que tienen dudas sobre su identidad.

Es que el organismo provincial coincidente con la premisa de

búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar, trabaja en esa línea con otros estamentos caso la CONADI, cuyo equipo técnico estuvo este martes en Formosa, en el marco de la recorrida que hacen por todo el territorio nacional, en la búsqueda de datos genéticos en base a la toma de muestras de personas que tienen dudas respecto de su identidad y que podrían ser hijos de desaparecidos.

Arauz, especificó que se trata de “los famosos nietos que todos estamos muy comprometidos en buscarlos”, razón por la cual agradeció la forma de trabajo articulado que se viene llevando a cabo a través de la Red Federal por el Derecho a la Identidad y la DDHH en la búsqueda de la información necesaria para remitírsela a los equipos técnicos.

Destacó que es la primera vez que el equipo técnico se encuentra en la provincia, por lo cual consideró fundamental el hecho de que la información pueda ser difundida y sobre todo “comprometernos todos en brindar los datos necesarios y sensibilizarnos en la búsquedas de las abuelas y de la CONADI en la búsqueda de los nietos.

Por su parte Dolores Marengo, que forma parte del equipo técnico de la CONADI detalló que pertenece a un área muy grande de la Secretaria de Derechos Humanos y que a su vez tiene diferentes equipos que trabajan.

“Formo parte del sector que recibe a todos los jóvenes que nacieron entre junio del 74 y diciembre del 83 y que tienen dudas acerca de su identidad.”, aclarando que se presentan de manera espontanea, tanto en Abuelas, la CONADI o también en lugares que colaboran como la Red Federal por el Derecho a la Identidad, PDH u organismos de estado, como la Subsecretaria de Derechos Humanos de Formosa.

Detalló que se trabaja de manera conjunta y la CONADI es el centro de la información. “Mientras que los organismos son los encargados de recopilar información de los jóvenes que se presentan con dudas, nos las envían a la CONADI. Allí nosotros trabajamos con un máximo de confidencialidad necesaria y llegado el caso pedimos la realización del análisis del ADN al banco nacional de datos genéticos.

Resaltó Marengo que cada historia es diferente. “Cada caso es un universo diferente, son disímiles también los sentimientos por los que pasan las personas que se presentan espontáneamente, que a pesar de ser jóvenes, tienen una vida hecha y están en la búsqueda de sus orígenes”, haciendo hincapié en que es justamente la búsqueda de sus orígenes, uno de los principales factores que los moviliza.

Finalmente señaló que lamentablemente no en todos los casos pueden dar una respuesta satisfactoria ya que el robo de la identidad no se produjo solamente por la dictadura, sino que también existe el tráfico de personas o adopciones ilegales que no han dejado registro y que muchas veces complica poder dar con documentaciones. “Por eso es de vital importancia el relato familiar, ya que es justamente allí, en esos secretos donde se encuentran las respuestas que no nos dan las documentaciones.”