Destacan la “masiva concurrencia” en los festejos del Día del Niño

“Una gran multitud nos acompañó en los festejos que programó el Gobierno provincial para celebrar el Día del Niño, tanto en la Jurisdicción Cinco como este domingo en el Paraíso de los Niños”, resaltó la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca.

Remarcó la funcionaria que “fue masiva la concurrencia” en ambas celebraciones, las cuales incluyeron sorteos de centenares de bicicletas, grupos musicales, bailarines, payasos, chocolate y pan de leche como aperitivo, entre otras varias y atractivas propuestas de entretenimiento. Todo ello enmarcado bajo la consigna “Todo por la felicidad de nuestros niños”.

“Además de que estos festivales ya son una tradición, porque el Gobierno provincial los viene realizando año tras año y hace más de 20 años, lo interesante es que la gente y los niños disfrutan como si fuera la primera vez, los chicos disfrutaron increíblemente de ambas jornadas”, valoró.

En ese sentido, la ministra secretaria general hizo notar que “este es un Gobierno que está presente, le da la posibilidad a todos los niños formoseños de que tengan un agasajo ese día, lo cual no ocurre en todas las provincias, hasta me adelantaría a decir que no sucede en ninguna”.

“Hoy muchos padres tienen una realidad muy difícil por la situación económica nacional, para llegar a fin de mes. Y el hecho de tener que comprar un juguete o una bicicleta representa un gasto. Por eso, el Gobierno provincial le garantizó a todos los niños formoseños tener un juguete. Y además de eso, garantizó que tengamos estos sorteos, los festivales y los espectáculos para los niños con bicicletas, lo que no ocurre en ningún lado del país”, subrayó.

Finalmente, puso de relieve que “se trata de todo el Gobierno de la provincia trabajando codo a codo para que todo esto sea una gran fiesta”, marcando que “nosotros vemos esto como algo habitual y normal, una costumbre de Formosa, pero que no sucede en otras provincias del país”.