Faltantes de vacunas por recortes de Nación

El jefe del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, expuso los alcances del recorte nacional impuesto al calendario de vacunas-

“Nosotros por suerte no podemos hablar de esa realidad de faltantes de vacunas que ocurre en algunas provincias como Santa Fe, pero eso no significa que no la tengamos muy pronto porque de hecho ya nos advirtieron desde la Nación que van a quitar la dosis contra la meningitis que se coloca a los 11 años”, , expuso.

Recordó que esta vacuna fue incorporada el año pasado, desde el 1° de enero de 2017, para todos los niños con un esquema de a los tres, cinco y 15 meses y una única dosis a los 11 años.

De todos modos admitió que “lo cierto es que se va a quitar del calendario de vacunación es la dosis a los 11 años. Ya nos advirtieron y nos dijeron que va a ir pausándose la entrega de esta vacuna hasta que solamente envíen dosis para los lactantes de tres, cinco y 15 meses”.

Indico que “Santa Fe es la segunda provincia de mayor densidad poblacional así que ya está viendo el faltante de la vacuna, de hecho la están priorizando para los lactantes y están dejando de colocar a los niños de 11 años”.

Destaco Arroyo que “nosotros en este momento disponemos de las dosis suficientes todavía, pero eso no significa que continuemos contando con esta vacuna porque ya nos dijeron que la van a suspender”.

Consultado sobre el por qué de esta decisión del Gobierno Nacional indicó que “argumentaron que las asociaciones científico-epidemiológicas, a un año de haber incorporado la vacuna, no correspondería (su aplicación), pero en realidad nos dijeron es que al ser una vacuna tan costosa -en realidad es la más costosa del calendario- van a dejar de adquirirla por cuestiones monetarias”.

Explico que “estas vacunas no son producidas en la Argentina, ninguna del calendario lo es. Todas son producidas en el exterior y son adquiridas por la Nación mediante un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Es decir, todos los países de Latinoamérica se juntan en un sólo fondo y se emite (el pedido) a todos los laboratorios productores, y de esta manera se obtienen las vacunas a un costo mucho menor del que se consigue en el mercado”.

Para Arroyo “es un retroceso esta decisión del Gobierno Nacional, pero ya nos dijeron que lo van a hacer. Esto no tiene antecedentes en toda la República Argentina ni en toda la historia de la sanidad, de colocar una vacuna en el calendario y luego quitársela a la población a la que va dirigida”.

Dijo que “hace bastante tiempo que el ajuste nacional llegó a la salud pública. Fue noticia en todos los medios de comunicación nacionales el despido de gran cantidad de personal de salud de hospitales de índole nacional. Otro ejemplo es la reducción del presupuesto del Hospital de Cruce Varela, que es medianamente nuevo y de alta complejidad, similar al nuestro, le han quitado fondos y reducido en un 40%, lo que ha implicado que tengan que despedir a muchas personas”.

Advirtió finalmente que “ahora nos está tocando vivirlo a través de las vacunas. Esperemos que no saquen otras vacunas porque quitarlas del calendario implica que enfermedades que hoy no se dan en el ámbito provincial ynacional tengan la posibilidad de re-emerger o de volver a padecerlas como sarampión, rubeola, fiebre amarilla, tétanos neonatal o difteria. En países del primer mundo como España lastimosamente se mueren niños todos los años a causa de difteria y en Argentina eso no ocurre gracias a la vacunación. Así que es una lamentable noticia la que tenemos que dar”.