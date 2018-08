Advierten sobre “inestabilidad social” de mantenerse el rumbo económico nacional

Compartir











La comisión directiva de –ADPRA- (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) y que es integrada por el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, planificaron una reunión en la ciudad de Buenos Aires por los temas de aumentos en los servicios públicos que afectan gravemente a las provincias del país frente a los incrementos autorizados, como así también solicitar al Gobierno Nacional que unifique el precio de los combustibles en todo el Territorio, dado que esto impacta negativamente en los costos de la Canasta Básica Alimentaria y en toda la comercialización de bienes y servicios.

El Defensor del Pueblo informó que como consecuencia de la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) “las provincias y municipios, dejarán de recibir 35.000 millones de pesos entre este mes y diciembre del 2.019; por lo que inmediatamente se concretaron reuniones con el Jefe del Interbloque Argentina Federal Senador Miguel Angel Pichetto, el Jefe de la Bancada del Frente para la Victoria Justicialista de la Cámara de Diputados Agustin Rossi y con Angel Rozas Presidente del Bloque de Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR)”. Indico que “con los dos primeros nombrados se pudo mantener productivas reuniones y en el caso del senador Radical se negó a último momento a reunirse con los Defensores”.

El Ombudsman Provincial, resaltó la postura del Senador Pichetto en cuanto a que “se deben regionalizar los aumentos de la energía eléctrica y que ya se había advertido al Gobierno Nacional de las múltiples consecuencias negativas que aparejaría incrementos que no pueden ser pagados ni por los jubilados, pensionados, empleados públicos y hasta la propia clase media”. Gialluca volvió a solicitar la “Tarifa Regional Diferenciada para el NEA al ser provincias electro dependientes, lo que fue acompañado por el Defensor de Corrientes Agustín Payes, el que agregó que su provincia además es productora de energía con Yacyreta y sin embargo no se les concede ninguna prerrogativa”.

Los Defensores de la Patagonia al mismo tiempo señalaron que, “siendo ellos productores de gas y petróleo se les aumentan los precios del gas al punto de no poder los usuarios pagarlos en estos momentos y desde hace un tiempo a esta parte”. Se advirtió tanto l Senadores como a los Diputados Nacionales, que “nos encontramos inmersos en una gravísima crisis institucional, donde el presidente Mauricio Macri insiste en gobernar por decreto sin escuchar que estas medidas afectan a las provincias y a las economías regionales, constituyendo un atropello a la dederalismo”.

Se hizo notar que “todas las provincias hasta las gobernadas por el Partido actualmente Oficialista no están de acuerdo con esta decisión; donde el propio ex diputado Ricardo Alfonsin solicitó rever la decisión de suspender el Fondo Solidario”. Gialluca agregó que “el FFS creado en el 2009 se utilizaba para infraestructuras educativas, sanitarias, de salud, vial, otros destinos sociales, y no a gastos corrientes, con el agravante de que ahora quedarán todas las obras paralizadas y por ello esta medida se convierte en una clara incapacidad de administrar la “cosa pública” que posee el Gobierno Nacional, quien ha entregado la conducción del país al FMI”.

El Defensor informó que “si no se da marcha atrás con varias de las últimas medidas que golpean al bolsillo de los consumidores y a las arcas de los municipios, “juntos vamos a presentarnos a la Justicia para impugnar la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario”.

Mentiras

Fustigó también duramente al presidente del Comité Provincial de la UCR Martin Hernández y también al del bloque de diputados del Frente Cambiemos, Osvaldo Zarate, “quienes increíblemente salen a mentirle a la gente señalando que el fondo será compensado con aumentos de la coparticipación o que los municipios tienen mayores ingresos porque Nación envía más fondos, todo lo cual constituyen una burda mentira”.

“Pedimos que institucionalmente nos acompañen para defender las medidas que están bien instrumentadas y cambiar aquellas que son nefastas, pues también se viene la eliminación de la coparticipación del IVA, del impuesto al cheque y todo se elimina o neutraliza, salvo los aumentos tarifarios, producto de los compromisos que tiene el Gobierno Nacional con las Empresas y con el FMI”, expuso.

Por último el funcionario provincial señaló que “hacemos un fuerte llamado de atención al Gobierno Central para que resuelva estos temas y otros como el de las Asignaciones Familiares, ya que hemos entrado en un callejón sin salida, con un amplio descreimiento de toda la sociedad civil y pareciera que no se dan cuenta que vamos camino a una situación de inestabilidad social puesto que los ciudadanos no pueden acceder a lo esencial que es la comida, los medicamentos y a derechos humanos esenciales”.