Gómez: “Los manifestantes entendieron que debe primar el sentido de justicia social”

Los manifestantes que estaban sobre la calle Padre Grotti al 1000 frente al ministerio de la Comunidad en un acampe d protesta de módulos habitacionales, decidieron abandonar la protesta de manera voluntaria, más allá de la medida autosatisfactiva ante la justicia que interpusieron los vecinos del barrio Don Bosco y que se cumplía el plazo este domingo para despejar el lugar.

Ya el sábado comenzó el levantamiento voluntario de la carpa por parte de las personas que aún quedaban en el lugar y la tarea coordinada del Ministerio de la Comunidad, el ministerio de Gobierno y la Policía, entre otros permitió que el retiro sea en total tranquilidad e incluso ocupando móviles dispuestos por el gobierno para evitar costos.

Con el hecho consumado, el ministro Aníbal Gómez destacó el hecho remarcando que “más del 90% de las familias ya se habían retirado antes de que se interpusiera la medida judicial y tenemos que destacar que fueron los propios acampantes a través de sus representantes quienes anunciaron que renunciaban a la protesta en forma voluntaria y reconocían como legítimo el trabajo en materia habitacional como se viene realizando hasta la fecha”.

El titular de la cartera comunitaria remarcó que “siempre desde el gobierno reconocemos la necesidad de la gente y trabajamos para dar respuesta en ese sentido, pero debemos aplicar el criterio de justicia social y por ello priorizar siempre primero al que más necesita”.

Las obras siguen

“También queremos transmitir un mensaje importante para todos los formoseños, porque el gobernador Gildo Insfrán no fijó un límite en la construcción de los módulos habitacionales, por lo tanto se van a seguir construyendo todos los que sean necesarios, aunque la única limitación que tenemos son los recursos económicos que como todos sabemos, la provincia no recibe un solo peso para obras de la nación y todo lo tiene que hacer con fondos propios. Este hecho hace que las obras vayan a un paso más lento de lo que nos gustaría, pero seguiremos avanzando porque ese es el compromiso de nuestro gobernador”, sostuvo Gómez.

Se señaló asimismo que la construcción de los módulos “no es sólo la obra misma, ya sea ladrillos, chapas o baños, sino que mediante el programa Mejor Calidad de Vida, se contempla y asegura la luz eléctrica, el agua potable, el saneamiento, la accesibilidad a través de la apertura de calles, los enripiados, etc., lo que deriva en la intervención de varios organismos provinciales y municipales que deben coordinar para dar una solución definitiva a los más necesitados”.

Finalmente, Gómez sostuvo que “ estamos por el buen camino, seguimos trabajando en los parámetros donde prima la inclusión y equidad, que son valores que no se negocian y en este caso comprendido por la gran mayoría que entendieron que este tipo de medidas no es el camino, no es la forma, menos ante un gobierno que siempre apostó al diálogo y pone todos sus esfuerzos en atender las necesidades de su población, tal las órdenes que nos imparte nuestro gobernador Gildo Insfrán.