Gioja situó al gobernador Insfran “como fundamental” en la unidad de todo el PJ

El presidente del Partido Justicialista Nacional José Luis Gioja, dijo haber compartido la emoción con el gobernador Gildo Insfrán al enterarnos de que la Cámara Electoral Nacional había revocado la intervención del PJ nacional: “Se hizo justicia. Creíamos en la Justicia Electoral, que me parece es distinta a otros sectores de la Justicia, a los que le interesa más el teatro que hacer la imparcialidad”.

Dijo que “apostamos a eso, apelamos al otro día de la intervención, no bajamos los brazos nunca. Convocamos al congreso partidario, donde ratificamos en la presidencia a Insfrán, un gran compañero. Gildo le pone mucha autoridad a todo esto y al peronismo”.

Gioja destaco del mandatario formoseño en que “además de un amigo, es muy buen gobernador y cumple una tarea central en todo esto presidiendo toda la estructura máxima de conducción nuestra que es el Congreso del Partido”.

Expuso la “valiosa labor de la creada Comisión de Acción Política, que está funcionando, nos reuníamos en el PJ de Capital porque no teníamos sede, pero seguimos laburando por la unidad de todo el peronismo y donde dirigentes de la talla del compañero Insfran es fundamental”.

“Me parece que todo esto desembocó en la normalización del partido. Esto nos obliga a levantar la mirada, a abrir los brazos, las puertas de par en par, a trabajar por la unidad, a acompañar a compañeros como Insfrán, (Rubén) Marín o Ginés González García, que no han retrocedido nunca ni han claudicado nunca en esto”, pondero.

Exhorto a “trabajar por la unidad del peronismo y de todo el pueblo argentino, que no quiere esto que está pasando en la Argentina hoy, que se opone a este plan de ajuste y a esta cosa que no sé si es liberal o qué, ya no sé lo que es, pero que le hace mucho mal al país”.

Cuestiono la tarea de la justicia argentina diciendo que “meten presa a gente sin condena, sin siquiera una declaración. No digo una indagatoria, sino una declaración. Los meten en cana. Se está vulnerando el Estado de derecho. Esto no puede ser. Filmaron a un ex vicepresidente cuando lo detenían… esto no sucede en ningún lugar del mundo. Es un atropello, un autoritarismo como en el ’55, con otros actores, otros tiempos, pero lo mismo”.

Con miras al 2019, opino que “el Gobierno Nacional ha mostrado sus cartas, tenemos que tener claro cuáles son ésas, cuidarnos y actuar en consecuencia. Dentro de esas cartas también está el ‘divide y reinarás’. Aprietan, extorsionan, hacen de todo. Entonces, al ‘divide y reinarás’ del Gobierno Nacional tenemos que poner unidad de las fuerzas populares, el Justicialismo, pensemos en un gran frente patriótico electoral que sea capaz, por las urnas, de desplazar a los que hoy están haciendo tanto daño al pueblo argentino”.