Rechazo de Derechos Humanos a los cambios anunciados en el sistema de defensa nacional

La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Sylvina Arauz, rechazo de manera categórica el anuncio de modificación del Sistema de Defensa Nacional, sobre todo respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.

“Con los primeros comentarios de algunos funcionarios nacionales, que comenzaron en el mes de mayo, indicando que habría un nuevo rol de las FF.AA., durante el Consejo Federal de Derechos Humanos que se realizó en Salta las autoridades provinciales ya nos manifestamos su rechazo esta idea, que si bien era un rumor ya dejamos expresado que de disponerse eso sería un retroceso”, expuso

Lamento que “esas suposiciones de meses atrás se hicieron realidad”, exponiendo que “ideológicamente estamos totalmente en contra. Además, como autoridades de DDHH nos parece preocupante y manifestamos nuestro más ferviente rechazo a esta medida presidencial porque tenemos una historia muy reciente de los argentinos con los excesos de las fuerzas armadas durante la última dictadura cívico-militar, las que se ocupaban de la seguridad nacional porque había una ley que las habilitaba”, sostuvo Arauz.

Considero que se trata de “un retroceso muy grande porque se está dejando de lado leyes que fueron votadas por el Congreso, que fueron ampliamente consensuadas, como la de Defensa Nacional con el ex presidente Raúl Alfonsín en 1988 y la de Seguridad Interior de 1991 durante el Gobierno del ex presidente Carlos Menem. Las mismas luego fueron reglamentadas por un Decreto 727/06 con el ex presidente Néstor Kirchner, dejando claramente manifiesto cuál es el rol de las FF.AA. y sus competencias”.

“Ahora, con un Decreto Presidencial se derogan varios artículos y se tocan cuestiones de fondo que atacan directamente a las competencias y a lo que se decidió con estas dos leyes mencionadas”, advirtió, para afirmar que “si uno va a tocar cuestiones de fondo se tiene que pasar por el Congreso, donde están todos los representantes del pueblo argentino”.

Insistió en alertar la subsecretaria que “esto es más grave que el dos por uno. En ese momento, todo el pueblo argentino se manifestó en contra del Gobierno Nacional. Pero, si bien el dos por uno nos afectaba a todos como sociedad, se refería a determinadas personas que estaban condenadas por crímenes de lesa humanidad, en este caso se está dando una atribución y un rol a las FF.AA. que sin duda va a afectar toda la dinámica de nuestra comunidad. Esto nos parece sumamente preocupante las fuerzas no están preparadas ello, con lo que conlleva esto, desde la falta de preparación, logística, capacitación y formación”.

Rechazo de todo el país

Recordó que en el seno del Consejo Federal de DDHH, reunido a finales de mayo en Salta, se había advertido y expresado su preocupación por las crecientes versiones, en aquel momento, fundadas en expresiones de funcionarios del gobierno nacional. “En ese momento dijimos unánimemente todas las provincias participantes que dicha incumbencia era totalmente prohibida por las leyes sobre materia de Seguridad y Defensa y que no se ajustaba a estándares internacionales de DDHH constituyendo una amenaza al Estado de derecho democrático”, expuso.

Por eso, ante la decisión de la modificación del Sistema de Defensa de nuestro país, realizado por el Presidente de la Nación en el ex centro clandestino de detención Campo de Mayo, “el Consejo manifestó m una vez más, nuestra gran preocupación y ferviente rechazo respecto de esta medida presidencial, que retrotrae los avances en materia de derechos humanos logrados por Argentina después de la época más oscura como fue la dictadura cívico-militar”.

Considero ese espacio federal que “con la historia que hemos vivido argentinos y argentinas y con los hechos represivos ocurridos en el último tiempo en manos de fuerzas nacionales, no hace más que traer nuevamente el terror a nuestra sociedad, que mantiene la conciencia viva de lo que significaron los golpes de Estado, las desapariciones, las torturas y las muertes”.

“La seguridad de un país debe asentarse sobre la inclusión social, la educación, el trabajo y la salud, jamás sobre un sistema represivo”, fue expuesto concluyente.