El peronismo homenajea a Evita a 66 años de su muerte

Al rememorarse este jueves el 66º aniversario del fallecimiento de Eva Perón, “Evita”, el Partido Justicialista –distrito Formosa- organiza el tradicional acto para las 19 en la plazoleta ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Eva Perón.

Sera en esa céntrica y tradicional espacio donde se erige el busto y murales de la llamada “abanderada de los humildes”, se depositarán ofrendas florales y se la evocará con reflexiones alusivas a esta especial fecha tan cara a los sentimientos peronistas.

Se anticipa la presencia de autoridades del Gobierno provincial, de la comuna y del Poder Legislativo, además de dirigentes y militantes peronistas y de otras agrupaciones políticas.

Pueblo y gobierno se unirán en esta conmemoración para honrar la mejoría de la siempre recordada “Evita”, sin dudas quien más lucho por los más postergados del país.

El tradicional depósito de ofrendas florales por parte de los más altos representantes del estado provincial, de la conducción del PJ, las diferentes líneas del peronismo, desde el gremialismo, las mujeres, jóvenes, entre otras, testimoniaran a Eva Duarte de Perón.

“El 26 de julio vamos a recordar los 66 años del paso a la inmortalidad de la compañera María Eva Duarte de Perón. Para nosotras, la inolvidable Evita, una mujer luchadora incansable que jamás ha claudicado en su lucha. Nos dejó ejemplos de sacrificio personal en aras de buscar la felicidad del pueblo”, se expuso coincidente la dirigencia de la rama femenina del PJ.

En esa misma línea expusieron que “esa Evita inmortal, que si bien los peronistas sabemos que ya no nos pertenece solamente a nosotros, sino que es un patrimonio de la historia universal, porque no hay una persona en el mundo que no la recuerde a Eva Perón como ejemplo de lucha y líder espiritual de todos los peronistas”.

Indicaron que “más allá de ser de un partido, el mundo la reconoce como una mujer que trabajó denodadamente para lograr la felicidad del pueblo, los más necesitados, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Esa lucha, esa entrega total es lo que tiene todo el mundo de ella como ejemplo”.

Fue subrayado que “en este tiempo se impone más que nunca no sólo recordar, sino recrear y trabajar cada día por el legado que nuestra compañera Evita dejó, sobre todo a los más humildes”.

“Ante la creciente pobreza en todo el país, se hace necesario que la justicia social sea una realidad efectiva, y ese postulado de donde hay una necesidad nace un derecho, debemos renovarlo como un compromiso con su memoria para devolverle sus derechos a todo el pueblo argentino a partir de una “Evita Eterna”, se expuso concluyente desde la dirigencia femenina del peronismo provincial.