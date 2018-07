Heizenreder: “En Formosa un acto patrio no pasa por un presupuesto”

Compartir











La subsecretaria de Educación, la profesora Analía Heizenreder, destacó que a diferencia del Gobierno Nacional, que suspendió el tradicional desfile del 9 de julio por razones presupuestarias, “en Formosa no sucede eso, aquí no pasa un acto patrio por un presupuesto o no”.

“Es un muy lindo día”, comenzó diciendo la funcionaria, agregando que “todos tenemos el mismo objetivo: celebrar este día, vivenciarlo como lo habían hecho allá en Tucumán”.

Remarcó que “estamos de fiesta, les ponemos alegría y presencia a estos actos patrios, como debe ser”, subrayando que “toda la provincia de Formosa está de fiesta y dice presente en este 9 de julio. La fecha se celebra en todas las escuelas”, agregó.

En ese sentido, refiriéndose al orden nacional, donde el Gobierno de Mauricio Macri suspendió por razones presupuestarias el tradicional desfile del 9 de julio, hizo notar que “en Formosa no sucede eso, aquí no pasa un acto patrio por un presupuesto o no. Todo el pueblo dice presente y se organizan de manera linda, empezando desde la familia”.

“El pueblo formoseño celebra y con lo típico, lo tradicional, y con la bandera argentina al lado. A eso apuntamos, queremos seguir haciéndolo así y no nos van a venir a correr con un presupuesto o no, como dijo el gobernador Gildo Insfrán el sábado en el operativo. Formosa festeja, le pone los colores celeste y blanco a todos sus actos y lo va a seguir haciendo”, enfatizó Heizenreder.