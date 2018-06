Se levanto el corte de la ruta nacional 81 a la altura de Estanislao del Campo

Compartir











Ante un nuevo corte de la Ruta Nacional 81 por integrantes Originarios de la Colonia Juan Bautista Alberdi encabezados por el ciudadano Roberto Torres y quienes deberían ya haber sido procesados por la Justicia Federal de Formosa, impidieron el libre tránsito de vehículos y personas en el día de ayer en cercanías a Estanislao del Campo solicitando que se les acerque medicamentos e insumos para el hospital y centro de salud de la colonia originaria.

Si bien existe un camino alternativo y también personal para guiar a los vehículos livianos desde la Defensoría del Pueblo denunciaron que en dicha comunidad originaria no existe un verdadero cacique o representante de las personas que allí viven y este es uno de los motivos de la anarquía que reina en el lugar y la otra es la falta de apego al trabajo, a las responsabilidades y obligaciones, en el convencimiento de que solo existen derechos y con esto no estamos criminalizando ninguna protesta social, sino que lo que decimos es que no se puede estar permanentemente cortando rutas y caminos, sin antes hacer los pedidos a las áreas o instituciones nacionales, provinciales o municipales.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca informo que se ha logrado levantar este nuevo corte de esta importante ruta nacional y además se ha formalizado un pedido para que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia el día martes de la semana que viene asista con los profesionales correspondientes a todos los integrantes de la comunidad Juan Bautista Alberdi.