Paro con alta adhesión y demanda ciudadana de un plan económico

“En Formosa se pudo observar un fuerte acatamiento al paro nacional prácticamente en todos los sectores pasando por el bancario, Poder Judicial, comercios, transporte público, educación pública, empresas de servicios públicos que trabajaron con guardias mínimas, organismos nacionales en nuestra jurisdicción, municipios en sus diversas actividades, áreas del empleo público, transporte de cargas, universidad nacional y otros sectores”, expuso la Defensoría del Pueblo de la provincia.

Señalo que “este escenario comenzó desde la hora cero del día lunes, donde los usuarios, consumidores y ciudadanos en general, se oponen principalmente a la falta de un plan económico en nuestro país, a la alta inflación, a la suba de tarifas, de los medicamentos, combustibles y la contracara es la caída del salario real de quienes tienen el privilegio de poseer un trabajo, como también el crecimiento de la deuda pública, la desaparición de la obra pública en nuestra provincia, todo lo que constituye un gran ajuste del Gobierno Nacional que se profundiza cuanto aumenta el dólar ya que ahí se favorece a las exportaciones pero a su vez se perjudica al consumo, a los salarios y a las Pymes”.

Desde la Defensoría del Pueblo se denunció además la “falta de federalismo del Gobierno Nacional, pues cuando caen los salarios y el consumo, la economía no crece y menos las regionales, puesto que las inversiones van donde hay mayor consumo y rentabilidad y cuando se recurre a las apuradas a la FMI sin un plan económico local que comprometa a los empresarios y que no castigue a los sectores sociales más vulnerables de nuestra comunidad”. Considera que “no hay otra manera de oponerse que no sea a través de medidas como las que estamos viviendo y que representan el cansancio de los usuarios y consumidores puesto que desde hace más de dos años que venimos esperando un cambio para bien y lo único que tenemos es una ayuda financiera de un organismo internacional, cuya contrapartida se traduce en más ajuste hacia la gente, hacia los sectores de la salud, la educación, el empleo, la producción y las economías regionales”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que “se le continúa pidiendo mayores sacrificios a los trabajadores y a los sectores de bajos recursos y se avanza con las reformas que piden los organismos internacionales y así queda muy claro que la reciente reclasificación de mercado fronterizo a emergente demandó entre otras cosas como prenda de cambio la reforma de la Ley de Mercado de Capitales y además se blanqueó la actividad de la “banca privada” cuyos objetivos sabemos que es facilitar la evasión fiscal y otros delitos abriéndose la puerta a la autorregulación de los mercados y con ello se permiten operaciones especulativas”.

Marco el contraste diciendo que “los consumidores continuamos con los mismos ingresos en pesos devaluados; con alimentos dolarizados no nos interesa con que países nos -codeamos- sino que lo que demandamos es que exista una protección a nuestras Pymes y que se pongan en práctica un conjunto de programas y proyectos públicos que tengan por objetivo alcanzar metas económicas y sociales en un periodo determinado, coordinándolo siempre con todos los sectores económicos puesto que si no existe un verdadero dialogo, las discusiones continuarán y serán infinitas, entre tanto aumentarán los índices de desempleo, pobreza, indigencia y desigualdad”.