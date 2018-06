Insfran presidio acto de inauguración de modulo universitario para la FAEN

Compartir











El gobernador Gildo Insfran presido en la tarde-noche de este viernes el acto de inauguración del módulo V de la UNaF, infraestructura que albergara la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN).

Acompañaron al primer mandatario el presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera, el intendente Jorge Jofre, el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, el rector Augusto Parmetler, el Decano de la FAEN, Roque Silguero, legisladores nacionales y provinciales y un importante número de estudiantes.

El nuevo y moderno módulo lleva el nombre de “Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”, y durante el acto el decano Silguero y el rector suscribieron el acta correspondiente de entrega del nuevo edificio.

Tras entonarse los Himnos Nacional y Marcha a Formosa un sacerdote tuvo a su cargo las reflexiones y bendición de las instalaciones.

Por su parte el decano de la FAEN, Roque Silguero, considero que se estaba viviendo un “momento histórico para la universidad y para la FAEN que accede a su edificio propio”, destacando que la infraestructura esta y dotada de todo lo necesario para el desarrollo de las actividades de grado y pos-grado, para alcanzar “la excelencia académica”, subrayando que el edificio “es todo un orgullo para los formoseños”.

Tomo como desafíos “incrementar el número de cursantes y mejorar la permanencia y egreso de los estudiantes, y generar todo el mejor conocimiento para preciarnos de ser una Casa de Altos Estudios, generando las condiciones para que así sea vinculo a la comunidad, sobre todo con el sector de la economía y negocios de la provincia”.

Asimismo expuso la fuerte faena en ampliar las ofertas de posgrado con gran convocatoria.

Pondero el valor de inaugurar una obra, aunque lamento que todo indicaba que no será la constante ante los anuncios de parate presupuestario nacional. “No se sale de la crisis sacando recursos a la educación, a la ciencia y la tecnología”, advirtió, lo propio en presagiar que “nada bueno se puede esperar cuando se resigna la soberanía económica y ello afecta la justicia social, afligiendo a miles de argentinos”.

Tuvo expresiones de agradecimiento al gobernador Insfran “por su acompañamiento permanente a la universidad”, valorando las importantes inversiones destinada a la educación universitaria, sin mirar la jurisdicción.

Pondero la “constante preocupación” del gobernador en lo científico-tecnológico, Polos Sanitario y el Científico, el IUF, entre otras realizaciones.

Concluyo exhortando a defender la “educación pública y gratuita”, entendiendo que será la que acentué el forjar el futuro de la provincia, como parte de una comunidad que se desarrollo.

Por su parte, el rector Parametler agradeció a Insfran por la ayuda provincial en el crecimiento integral de la UNaF, exponiendo avances en investigaciones en lo productivo, en cuanto a ensayos y aplicaciones en los laboratorios que con recursos genuinos dispuso ejecutar el gobernador, “o sea que la inversión volcada por Formosa está en buenas manos”.

Expuso la “desgracia actual que no hace dos años no tenemos inversiones en infraestructura, frenando el crecimiento de la UNaF”, anticipando que nacionalmente “nos dijeron que durante el 2018 no habrá plata para infraestructura, lo que hoy se está inaugurando es de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”.

Expuso que “hace años venimos sufriendo una masificación de los estudiantes. No solo del número, sino de la diversidad, como los hijos de peones rurales y comerciantes, aborígenes y muchos otros provenientes de familias de menores recursos”. Aclaro que “no excluimos a nadie”, pero expuso que “si no hay una inversión y un programa nacional que nos permita brindar becas, ayudarlos en salud, en la alimentación y en su estada en la ciudad, todo se complica”.

Califico de una “trampa” la situación, descrita y hace que “algunos abandonen porque la propia familia los presiona para que terminen de cursar por las dificultades económicas”, insistiendo en la necesidad de “una política pública para atender los estudiantes de tanta diversidad, a quienes no podemos cercenar las ganas de estudiar”.

Expuso el “agravante” en la remisión de recursos de la esfera nacional de lo que corresponde a su propio presupuesto, señalando que proyectos como del cerco perimetral y concluir el centro de salud, aspira poder hacerlos con lo ahorrado del año pasado.

“Con esta política nacional las universidades argentinas no están bien”, expuso concluyente.

El consiliario superior estudiantil, Guillermo Quintana, considero la jornada como “histórica”, subrayando que “la inclusión es protagonista, ya que este modulo cuya construcción se inicio en la gestión anterior ahora finalizada, es todo un símbolo de este proceso de desarrollo universitario, que viene a cubrir una demanda de espacio”.

Exhorto a los estudiantes a “tener bien en alto la bandera de la educación pública, gratuita y popular”