Zorrilla ratifico el desoír nacional al pedido de actualizar monto de comedores escolares

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, destacó que en Formosa y gracias a la Gestión del Gobernador Insfrán “los comedores escolares de todo el territorio tienen garantizada su funcionamiento y continuidad”, aclarando que la provincia “se hace cargo de las partidas los primeros días de cada mes” recuperando el monto cuando Nación realiza los envíos correspondientes

Las declaraciones del titular de la cartera Educativa fueron hechas en el marco de la ceremonia evocativa al Día de la Bandera Nacional que se realizó este miércoles, dónde también resaltó el marcado fervor de los niños en tan importante acontecimiento”.

Significo en este sentido que “a través de las políticas educativas el gobierno de la provincia fomenta el sentido de pertenencia a la Patria, a fin de comprenderla, amarla y trabajar por ella.”

En el mismo sentido, y refiriéndose a la actual situación del país, opinó que “se trata de un momento de incertidumbre para la Patria y para todo el pueblo porque nadie sabe que va a suceder, aunque los que ya vivimos más sabemos que es lo que va a suceder, lo único que nos da esperanza es que sabemos que después de esto vamos a resurgir otra vez de la mano de un gobierno nacional y popular.”

Consultado sobre el presupuesto que Nación envía para los comedores , Zorrilla ratificó que “desde hace muchos años, la nación y la provincia de manera conjunta se encargan de subvencionar el plan nutricional en las escuelas”, aclarando que en un primer momento lo hacían en partes iguales a través de Fondo de Desarrollo Social de la Nación y el ministerio de Economía de la provincia”, pero advirtió que “ahora es cada vez menor la presencia del Gobierno Nacional”, específicamente en lo referente al pedido de las actualizaciones de valores por ración de la copa de leche.

En tal sentido puntualizó “mandamos el convenio con un pedido de actualización de valores en un 19% y, tras varias idas y vueltas y demoras injustificadas nos respondieron que hay que enviar un nuevo convenio con los valores del año 2016 para que hagan el envío de los fondos correspondientes”. Reclamando que “a nuestro entender no quieren hacerlo, porque no miran al pueblo argentino, no miran a los chicos y por eso tienen miedo de ir a los actos públicos”.

Al mismo tiempo aseguró de manera enfática que “los niños, son los primeros perjudicados” y resaltó que “por suerte tenemos un Gobierno Provincial que si mira, se preocupa y se ocupa de los niños, haciéndose cargo de lo que haga falta para que los niños coman satisfactoriamente”

Puntualizó que “mientras otras provincias tienen problemas financieros para afrontar la situación, en Formosa y gracias a la gestión del gobernador Insfrán con las finanzas saneadas, se pueden solventar esas diferencias de los montos que tendría que enviar la Nación”, significando que “cuando hacen el envío, la provincia recupera lo que ya se le envió a los comedores. Vale decir que los comedores escolares formoseños, reciben sus partidas todos los primeros días del mes, por lo tanto en la provincia el servicio nutricional escolar está garantizado”.