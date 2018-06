El gobierno ratifico asistencia a productores de zonas azotadas por la catástrofe Pilcomayo

Compartir











En la actual etapa pos-inundación con características extraordinarias del último ciclo de crecida del rio Pilcomayo y un invierno que se avecina con pronósticos de heladas que pondrá en vilo a los productores ante la falta de pasto, el gobierno provincial acaba de ratificar la asistencia a los productores de la zona del centro-oeste y extremo oeste azotada por las graves inundaciones. Al mismo tiempo se coordinaron los cronogramas de remates ganaderos en los departamentos Ramón Lista y Matacos, ampliación de hectáreas agrícolas y lo inmediato en las reservas de forraje para los animales.

Quien lo certifico fue el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, luego de la gira por el centro-oeste formoseño, significando la “relevancia” que cobra el contacto directo con los productores, con quienes dijo “recreamos encuentros con un alto contenido de trabajo de todo lo que se ejecutara en territorio. En estos espacios confluyen todas las patas que tienen injerencia directa e indirecta en lo productivo, desde intendentes, productores, equipos técnicos y muchos otros representantes comunitarios”. S

Tras presidir la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria en el Cedeva de Laguna Yema, viajo hasta Pozo de Maza y pudo apreciar el importante trabajo de dos escuelas agro-técnicas en la henificación o reserva de forraje para alimentar los animales en el invierno.

Expuso la “satisfacción de ver a los hijos de productores criollos y aborígenes trabajando con los docentes y coordinadores para ir superando las secuelas de esta catástrofe que genero el rio Pilcomayo”, y monitorear la preparación de la suplementación con la semilla de algodón, dentro del programa de asistencia que el gobierno está haciendo en la faz productiva.

“Estaremos sembrando unas 200 hectáreas en esa zona, se continuara trabajando con la forestación de algarrobo, el manejo del bosque nativo con la ganadería integrada y dos planes se inseminación artificial en tiempo fijo para El Chorro y otra en Ingeniero Juárez”, expuso a modo de balance de lo conversado con los productores de la zona, destacando que “nuestros técnicos se ven exigidos a capacitarse más para atender a estos hijos del modelo formoseño que están creando bases firmes de todo lo que hicieron sus abuelos y padres”.

Quintana subrayo que “me llevo el enorme reconocimiento al gobernador (Gildo) Insfran de las familias de toda esta zona, donde en lo social se atendió y sigue atendiendo, la salud, la educación, el servicio nutricional y en esta etapa el acompañamiento para volver a la casa o el reconstruir el nuevo sitio donde habitar en el caso de aquellos que ya no podrán regresar a sus comunidades”, exponiendo que “todos los ministerios desarrollan una tarea integral sumamente compleja, donde la carga emotiva es alta y lo económico juega un rol preponderante, por lo que amerita ser muy puntilloso”.

En Ramón Lista

Comento que en la comunidad de El Quebracho, los productores asociados están organizando un nuevo remate de hacienda dentro de los dos próximos meses. “Lejos de que este tema fuera el eje de lo conversado, todo se centro en los logros producto de los trabajos realizados durante muchos años. Planificamos como encarar en toda esta zona el apoyo a los ganaderos y la agricultura en cercos que están cada vez mas consolidadas en las comunidades aborígenes”. Anticipo que “habrá el respaldo nuevamente en la siembra de cucurbitáceas, zapallo y sandia, además del apoyo de nuestros técnicos para que se ajusten a protocolos puntuales para esta región que tiene sus características propias”.

Conto el ministro que para el mes de agosto pretenden hacerse los remates de El Quebracho e Ingeniero Juárez, para noviembre trabajan en El Chorro. “Demanda todo una logística para prepararlos y que en cada lugar los pequeños ganaderos puedan acceder a la mejor comercialización de su hacienda”, destaco.

Subrayo haber visto “a los productores fuerte de espíritu, entusiasmados por los desafíos por delante, aun ante las graves secuelas del desastre hídrico. Sin dudas que acá no están dispuestos a dejarse vencer por la adversidad, sino por el contrario la están enfrentando y con la energía necesaria para vencerla, y en esta empresa encontraran al estado provincial junto a ellos”.

“Tenemos muchísimos por hacer, ya que esta propuesta revolucionaria de desarrollo demanda mucho tiempo. Por eso estanos acá ratificando que nos mantendremos junto a cada familia, las directivas en ese sentido han sido claras y precisas de parte del gobernador Insfran”, expuso concluyente.

Ausencia nacional

Dijo el ministro Quintana que otro escenario visible es la “ausencia del estado nacional, a quien extrañamos en esa sinergia que antes teníamos, y que permitió que cada región de la provincia fuera atendida con lo que necesitaba y en su integralidad. Y aquí en esta zona esa simbiosis permitió los caminos, la energía eléctrica, el agua potable, los hospitales y su efectiva inclusión territorial”.

Advirtió que algunos “pudieran quedarse con esa foto de la inundación y las recorridas para ver dónde encontrar un problema, exponerlo públicamente y luego regresar a su casa”, contrastando en que “la diferencia es que los colaboradores del gobernador Insfran que somos gente de trabajo estamos buscando soluciones”.+

“No andamos improvisando detrás de una foto para decir acá estamos, tampoco trabajamos sobre notas periodísticas donde dicen que tenemos que hacer tal o cual cosa, sino dando continuidad a un trabajo de muchos años y que en este caso atendiendo un escenario complejo tras las inundaciones”, insistió. Dejo en claro que “cuando señalo esa deserción no hablo de los técnicos del INTA, Senasa y Agricultura Familiar, con los cuales trabajábamos aun ante un escenario no muy sencillo donde están falto de presupuesto y echando gente”.

Recordé que el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile tuvo que lidiar con 21 provincias en emergencia, admitiendo que no iba a ver fondos para asistir a los productores, y ahora con la sequia en la Pampa Húmeda y las dificultades en las economías regionales el escenario no era el mejor. “Están interesados casi con exclusividad en la Rural de Palermo, y de exposiciones como la que se hará en Las Lomitas a fin de mes donde seguramente se pagaran los mejores precios de la hacienda argentina a esta gente no les interesa