Resaltan fortaleza política del gobierno en sostener un proyecto como Dioxitek

La “fortaleza política” del gobernador Gildo Insfran para sostener un proyecto de la envergadura de Dioxitek y otros vinculados a lo científico-tecnológico, fue subrayado por el secretario de Ciencia y Tecnología, Julio Araoz. Lo significo este martes en el marco del recorrido por la obra junto al responsable de Relaciones Institucionales de Dioxitek, Facundo Peralta.

El visitante destaco que la Nueva Planta de Uranio (NPU), es uno de los proyectos más relevantes del país en materia nuclear, puntualizando que la obra civil está en un 52% de avance, mientras que en materia de instalaciones y equipamiento el progreso es del orden del 42%, arrancando en algún tiempo más el proceso de instalación.

Se expuso asimismo la importante inversión que se viene ejecutando, del orden de los 70 millones de dólares en obra civil.

Peralta destaco que “en todos los lugares donde se han instalado diferentes etapas del proceso de producción del ciclo del combustible nuclear, el desarrollado industrial que se dio fue muy importante”, destacando optimista que “Formosa no será la excepción y confiamos en que esto será la punta de lanza para avanzar en toda la industrialización de la provincia”, además del impacto en lo laboral, estimándose en más de dos centenares los trabajadores a ser incorporados con el proyecto en marcha.

Habilitación en etapas

Tras una recorrida por las instalaciones de la planta Dioxitex, el secretario de Ciencia y tecnología, Julio Araoz, expuso en lo que hace a obras civiles está “la nave principal está concluida y en cuanto a instalación de equipos va a tomar una aceleración con la etapa de montaje”.

Explicó que “la decisión que se ha tomado en el ámbito de esta empresa de terminar la obra en la provincia de Formosa, pero no completar la totalidad del proyecto de purificación de uranio previsto en el proyecto que era de cerca de 420 toneladas anuales con dos líneas de producción. Se plantea concluir una que es la del requerimientos inmediatos de las centrales argentinas y en una segunda etapa, cuando se avance con el plan nuclear , si es que así de decide hacerlo, terminar las otras dos líneas”.

Asimismo detalló que “lo importante para nosotros los formoseños es que la obra continúa, pese a las dificultades presupuestarias como es de público conocimiento, pero las centrales argentinas no pueden quedar sin combustibles, razón por la cual nuestro proyecto continúa con otro ritmo, pero no se detiene y esto no deja de ser una buena noticia dentro del contexto que se está viviendo”.

En este punto Aráoz recordó que “en el año 2009 nuestros representantes del Congreso habían votado por amplia mayoría el Plan Nuclear y que a diciembre de 2015 tenían un grado de avance significativo con valor estratégico muy importante para el país , que ubicó a la Argentina en una mesa de no más de 10 países que dominan la tecnología”.

Planteó “no perder de vistan el hecho de que los formoseños somos protagonistas de la federalización de las actividades nucleares y debemos seguir bregando y luchando en todos los frentes para no perder esa posición”.

Araoz recordó que n i bien había comenzado la gestión de Macri en el 2015 y de acuerdo al horizonte que se perfilaba con el tema del aumento de tarifas, “habíamos advertido acerca de la soberanía tecnológica, sosteniendo que para que un país se desarrolle necesitamos energía abundante si no también tarifas razonables, no solo para las familias , sino para la industria. Pero si de pronto hay un aumento salvaje de tarifas y no hay inversión e n la generación de energía, es una tormenta perfecta “.

Resaltó finalmente que en Formosa siempre “hemos defendido con hechos el plan nuclear argentino con el voto de nuestros representantes y con la gestión del gobernador Insfrán con una política contundente y firme sobre esa temática que defiende este proyecto que se desarrolla en nuestra provincia porque representa trabajo y futuro para los jóvenes con formación técnica”.

Charlas en colegios

Como el 31 de mayo de 1950 el presidente de entonces, Juan Domingo Perón, creo la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la fecha se institucionalizó como el Día Nacional de la Energía Atómica.

Enmarcado en la conmemoración, y dado que Araoz subrayo que “en Formosa si podemos celebrar la fecha”, se acordó entre la secretaria de Ciencia y Tecnología, Dioxitek y la secretaria de Energía Nuclear exponer las diferentes actividades que la firma desarrolla en Formosa a través de charlas que se realizan colegios de la modalidad técnica

“Es muy importante que la sociedad en general sepa bien de que se trata el proyecto Dioxitek, las medidas de seguridad que se activa, donde se comenta lo que se realiza en la planta que producirá el dióxido de uranio (UO2) que es utilizado como combustible en las tres centrales nucleares argentinas. Aunque se da un panorama general de lo que es la actividad nuclear en el país”, expuso Peralta.