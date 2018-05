Ibarreta y Villa Escolar, primeros en festejar

Compartir











Los equipos de Ibarreta y Villa Escolar fueron los campeones en los Provinciales de fútbol de la edición 2018 de los Juegos Universitarios Formoseños. Las chicas de Ibarreta y los varones de Villa Escolar dominaron la competencia imponiéndose en sus partidos decisivos con autoridad.

En el Polideportivo Cincuentenario se jugó en la mañana de hoy miércoles el último capítulo para los Provinciales de fútbol de los Juegos Universitarios Formoseños. Elencos de diferentes puntos de la provincia participaron tanto en masculino como en femenino que jugaron la primera instancia en cuatro grupos desde donde, los que fueron primeros, avanzaron a las semifinales. Justamente con esta instancia se abrió la jornada del miércoles, ya que en la noche del martes no se pudieron disputar, por cuestiones de tiempo, los dos partidos de esta instancia en masculino. Sí las chicas lo pudieron hacer en esa ocasión y fue así que Instituto en Educación Física de Formosa le ganó a Misión Laishí por 6 a 1 para meterse en la gran final. En la otra llave el clasificado fue Ibarreta que superó a Ingeniero Juárez por 1 a 0.

Tomar como referencia lo ocurrido en las semifinales no fue una buena idea. El elenco de Instituto de Formosa había sido muy contundente allí y sin dudas esta situación lo potenciaba para el encuentro decisivo. Pero nada de esto ocurrió porque Ibarreta le dio dos golpes de los que no se pudo reponer en todo el partido. En pocos minutos de la final, el elenco del interior estaba 2 a 0 al frente, resultado con el que se cerró el primer tiempo. En la segunda mitad, Ibarreta siguió mostrando su excelente nivel y sobre todo solidez para no sufrir mayores peligros en su arco y fue así que pudo aumentar las cifras con un gol más que sirvió para fijar el resultado final en 3 a 0.

De esta manera, las medallas para los tres mejores equipos fueron para Instituto en Educación Física de Ibarreta, el campeón; segundo Instituto en Educación Física de Formosa; y tercero Instituto Formación Docente y Técnica de Ingeniero Juárez.

Las jugadoras campeonas de Ibarreta fueron éstas: Nilda Paredes, Eliana Escalada, Eliana Gusevich, Estefanía Ovelar, Melina Ovelar, Claudia Colman, Nadia Ovelar, Flavia Ovelar, Ruth Pereyra y Mirian Salvatierra.

El equipo de Instituto en Educación Física de Formosa tuvo a Luciana Bordón, Mariel Ruiz Díaz, Daniela Ferreira, Giselle Beky, Yamila Pineda, Rosalía García, Tania López y Ana Paula Fernández.

Masculino

En masculino hubo tres partidos en esta jornada final. Se jugaron las dos semifinales en la apertura y allí, en ambos casos, fue necesario recurrir a la definición desde el punto penal.

En la primera semifinal, Palo Santo a Instituto de Formosa terminaron 1 a 1 y la balanza se inclinó para Palo Santo en los penales por 4 a 3. En el otro cruce se dio el mismo resultado, 1 a 1 entre Villa Escolar y Laguna Yema con estos últimos alcanzando la igualdad cerca del final. También fueron a penales y allí Villa Escolar ganó por 3 a 2.

La enorme paridad que se había visto en semifinales no tuvo nada que ver con la final. Lo ganó Villa Escolar por un claro 5 a 1 sobre Palo Santo. Ganaba 2 a 0 ya en el primer tiempo pero Palo Santo le puso suspenso descontando antes del final de esa etapa. Con la ventaja de 2 a 1 largaron la segunda mitad donde Villa Escolar fue pura contundencia anotando tres tantos más que sirvieron para construir la goleada.

A la hora de la premiación llegaron las medallas con el primer lugar para Instituto Formación Docente de Villa Escolar; segundo Instituto Formación Docente de Palo Santo; y tercero Instituto en Educación Física de Formosa.

Los campeones de Villa Escolar fueron: Axel Florentín, Pedro Torres, Nicolás Guerrero, Lucas Cháves, Mauro Muzzio, Mártire Rodríguez, Franco Cuevas, Enrique Rodríguez y Andrés Bordón.

Para Palo Santo jugaron Osvaldo Zanudio, Daniel Peroni, Jorge Vera, David Guggisberg, José Sosa, Alejandro Méndez, Juan López, Martían Díaz y Horacio Pereyra.