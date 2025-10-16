El Gobernador recibió a las campeonas de la Copa de la Amistad 2025

Compartir

En la mañana de este jueves 14, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno al equipo femenino de fútbol del Club San Martín de la ciudad capital.

Las mismas resultaron ganadoras de la 4° edición de la «Copa de la Amistad», desarrollada en Clorinda el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre.

Del encuentro participaron, también, el ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez; el secretario de Deportes, Mario Romay; la presidenta de la Institución, Grisel Cardozo y parte de la Comisión Directiva del club.

“Dialogamos sobre sus realidades y desafíos, y las alentamos a continuar su camino de crecimiento, poniendo en alto el valor de las mujeres en el deporte formoseño”, expresó el primer mandatario; y reiteró sus felicitaciones a las campeonas.

Vale recordar que San Martín se impuso en los penales ante Andrómeda de Clorinda, 5 a 4, luego de empatar en la final 0 a 0.

De ese modo, el elenco capitalino se adjudicó la 4° edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, que esta vez se desarrolló en la segunda ciudad de la provincia.

Fue un partido muy parejo el que jugaron los elencos femeninos, prácticamente no se sacaron ventajas, por eso fue necesario llegar a los penales, brindándole al público que colmó las instalaciones del Club Juventud de la segunda ciudad una emocionante definición por el título.

El tercer puesto quedó en manos de Las Lomitas Fútbol Club, que venció a su par de Ibarreta.