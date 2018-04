La Defensoría seguirá verificando cumplimiento de la tarifa social

Compartir











La Defensoría del Pueblo de la Provincia, a través de sus asesores estará en barrios de la Jurisdicción 5 el próximo miércoles 2 de mayo, en el horario de 8:30 a 12:30 a fin de recepcionar a todos los clientes de REFSA que deseen verificar la correcta aplicación de la tarifa social y/o el reconocimiento de los créditos a favor, dispuesto por el Ente Regulador (EROSP), en virtud de la resolución dictada por dicho organismo.

En éste sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, expresó: “La labor se viene desarrollando desde la semana pasada y consiste en controlar la facturación que realiza la distribuidora de electricidad en los últimos periodos, así como la inscripción de los interesados que aún no cuenten con la Tarifa Social de Energía, además se ofrecen otros servicios relacionados con beneficios sociales tales como la Reparación Histórica, Jubilaciones, Pensiones, turnos de ANSES”.

incluso indico que el responsable de la UDAI Formosa, Diego Herrera, se pidió que conceda los cupos que, a través de la web del ANSES, no son adjudicados y así evitar que los abuelos tengan que recurrir a comprarlos, pagando hasta $150 en los diferentes rapipagos de nuestra ciudad, hecho no necesario pues la Defensoría los otorga gratuitamente.

Como consecuencia del trabajo que venimos realizando, coordinadamente con los responsables de las Casas de la Solidaridad a cargo del Instituto de Pensiones Sociales de la Provincia, cuyo titular es Hugo Arrúa, fiscalizamos que la Empresa REFSA realice las devoluciones a los beneficiarios de la tarifa social, de las cuotas 1 y 2 del Periodo 2, con mas intereses y el 20% de multa impuesta por el EROSP, así como la correcta facturación actual, en cada caso. Asimismo, subrayó el funcionario, con idéntica finalidad iremos visitando los distintos barrios de ésta capital y el interior provincial existiendo un cronograma de trabajo que prevé la rotación cada miércoles. Así, el 9 de mayo, estaremos en los Barrios Liborsi, San Juan Bautista y Mariano Moreno, el 16 de mayo en el Obrero, Lote 4 y San Miguel, el 23 de mayo en San Francisco y Venezuela y el 29 de éste mes en el Lote 68 siendo que, se dará aviso con suficiente antelación para que los vecinos se acerquen”. Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse personalmente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, cito en Padre Patiño 831 de ésta capital, o telefónicamente a los números 3704-4436379/4436320, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. o por la WEB a depuefor@fibertel.com y/o denuncia@formosa.gov.ar.-