Onisimchuk reiteró críticas a la política económica nacional

Compartir











Tal como lo hiciera el año pasado, cuando estuvieron en la zona el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y el ex ministro de Agroindustria, el formoseño Ricardo Buryaile, el intendente de Villafañe, Hugo Onisimchuk, volvió a advertir la preocupante situación que viven los productores debido a las políticas económicas del Gobierno Nacional.

Expuso a “para mí es un muy buen día porque hay dos cosas que se conjugan. Por un lado, y particularmente como productor, con esta cosechadora que entregó nuestro Gobernador ya voy a ser un beneficiario, y por otro lado, hice mis estudios primarios en esta escuela, que forma parte de la historia de mi familia”.

“Imagínense lo que representa esto para mí, los vecinos y los chicos -hizo notar-. Quiero agradecer, particularmente al empresario que hizo la obra porque como dice nuestro Gobernador, cuando se hacen las cosas bien hay que destacar”.

Contó que “ayer algunos estaban medio preocupados y me llamaron y me preguntaron, porque los referentes locales de Cambiemos largaron la versión de que venía otra vez el ministro del Interior de la Nación (Rogelio Frigerio) para la inauguración. Y pensé: ¿Será que no entendió o quiere que se le refuercen esos conceptos y esos reclamos que les hicimos (el año pasado)? En aquel momento eran pocos los reclamos porque tenían poco tiempo de gestión. Ahora ya pasaron dos años y medio. O sea, tengo para hablar horas y horas reclamándoles cosas, porque lo que les reclamé en su momento jamás cambió”.

Criticó el jefe comunal que “es más, empeoraron muchas cosas más. Entonces, le digo a la gente de Cambiemos que yo esperaba que (Frigerio) esté acá presente para que otra vez tenga la oportunidad de decirle lo que pienso y siento con esta política del Gobierno Nacional que lo único que nos hace a los pequeños productores es cada vez destruirnos más porque no podemos vender”.

“Les cuento clarito: saqué 200 bolsas de batatas y mandé a Formosa. De esas todavía me quedan 27. A $70 estoy vendiendo, es decir, $3,20 el kilo, tres caramelos y medio, un kilo de batata. Lo más grave es que no solamente que es barato sino que tengo otras 50 bolsas que no pude vender. Eso es lo que nos está haciendo el Gobierno Nacional”, cerró.