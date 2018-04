Afirman que para el gobierno provincial la causa aborigen es una cuestión de estado

Compartir











Tal como se había anunciado con anterioridad, ayer tanto en la capital como en toda la provincia se celebró el Día del Indio Americano, motivo por el cual se llevaron a cabo diversas actividades deportivas y recreativas, afirmándose que ello se enmarca en que “para el gobierno provincial la causa aborigen es una cuestión de estado.”

En lo que respecta a la capital provincial, en el Lote 33 y 81 se desarrollaron ayer encuentros de futbol y vóley, como también un almuerzo de camaradería, en los que estuvieron presentes los diputados provinciales Agustín Samaniego y Otilia Britez; el subsecretario de Deportes, Mario Romay; y el administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, entre otras autoridades.

En la oportunidad, el diputado provincial Agustín Samaniego, sostuvo que “toda la provincia está conmemorando, está festejando este importante día, está festejando que podemos crecer que podemos progresar y lo hacemos en armonía y de manera solidaria vamos creciendo todos juntos y esa es una realidad innegable.”

Por su parte, la diputada provincial Otilia Britez, señaló que “siempre se ha trabajado fuertemente y como una cuestión de estado acá en Formosa así que no necesitamos de la opinión de la oposición y mucho menos de gente que ni siquiera conoce la realidad y hablo especialmente de la provincia de Formosa que vengan y nos quieran decir lo que tenemos que hacer.”

No existe un solo lugar que haya un aborigen que no tenga también lo que tiene un criollo entonces nos duele, justamente el ministro Jefe de Gabinete, doctor Antonio Ferreira, recientemente encabezó una reunión con originarios de Pozo de Maza y La Rinconada, quienes agradecieron el apoyo que el gobierno provincial siempre les ha dado, no solamente durante contingencias y determinados momentos especiales, siempre está la presencia del Estado”, destacó.

Integración real

Al mismo tiempo, Hugo Arrúa, administrador del Instituto de Pensiones Sociales, resaltó que “estamos trabajando con todas las comunidades, no solo desde lo institucional sino en lo social y naturalmente acá en el Lote 33 acompañando los trabajos que vienen realizando nuestros compañeros, los compañeros Pablo Sosa y Sonia Santiano que llevan adelante este tipo de actividades que recrea y demuestra el sentimiento de toda una comunidad con respecto a este día, que los contiene a todos y que hace que de nuestra parte también se pueda expresar un respeto, un cariño, una integración real, la cultura de las distintas etnias.”

“Esta es una de las cosas que caracteriza a nuestra provincia, que es multiétnica y pluricultural”, remarcó, a la vez que puso de relieve que “el deporte es fundamental porque es integrador y refleja la intención que tiene nuestro gobierno en el sentido de poder congeniar distintas áreas de trabajo y conjuntamente con el área social, institucional, en este caso el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) y lo deportivo y todos juntos poder llevar adelante estas actividades que potencian el objetivo de realizar un buen trabajo para todos.”

Asimismo, indicó que “quiero resaltar el trabajo realizado por la Subsecretaría de Deportes con el primer torneo provincial de fútbol de las comunidades originarias que culminó recientemente y en el que se consagró campeón el equipo de La Primavera y que además ha tenido una gran trascendencia.”

Segunda edición del torneo

de los Pueblos Originarios

Finalmente, el subsecretario de Deportes, Mario Romay, dijo que “vinimos a acompañar a todos los compañeros del barrio Namqom en las actividades que se organizaron por el día del Indio Americano, con la presencia del Estado y además aprovechar la oportunidad para anunciar la realización dentro de noventa días de la segunda edición de los Juegos de los Pueblos Originarios, que en esta ocasión se incorporará la disciplina deportiva del vóley femenino, todo en el marco de la política inclusiva del gobierno del doctor Gildo Insfrán.”

“El acompañamiento del Estado provincial a las comunidades originarias es permanente”, concluyó.-