Jefe de Gabinete presidio reunión de trabajo con aborígenes del oeste

Compartir











El jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, presidio una reunión de trabajo junto a aborígenes de la zona de Pozo de Maza, quienes expusieron el escenario complejo a raíz de las graves inundaciones y consensuaron avanzar en necesidades comunitarias en base a un cronograma de prioridad social.

Junto al doctor Ferreira estuvieron los ministros de Gobierno, Jorge Abel González y de la Comunidad, Aníbal Gómez y el administrador general de Refsa, Fernando De Vido. Estos recibieron al contingente de indígenas que estuvo acompañado del presidente de la comisión de fomento de Pozo de Maza, Víctor Adolfo Pérez y dirigentes de las comunidades indígenas de la jurisdicción: Aurelio Fermín de Pozo Sargento y Zoilo Orellana de La Tusca.

Estos últimos coincidieron en que su planteo estuvo dado en la extensión de la red de energía eléctrica y perforaciones para la obtención de agua potable, y que son comprensibles al complejo escenario a partir de la extraordinaria crecida del rio Pilcomayo

Ratificamos nuestro apoyo total a la gestión del gobernador Insfran. “Nos vamos satisfechos porque los ministros se juntaron y nos recibieron, nos escucharon y nos ratificaron la decisión política de nuestro señor gobernador, el doctor Gildo Insfran, de seguir con las obras en toda nuestra zona del oeste, para así darnos posibilidad de vivir mejor y felices”, coincidieron.

Fermín destaco que “este gobierno peronista siempre está abierto al dialogo, es la mejor manera de superar diferencias y juntos encontrar las respuestas a demandas que surgen en toda comunidad, que como las nuestras están creciendo, y ante ese desarrollo es que surgen mas requerimientos, que nos dijeron se dará efectiva respuesta según las prioridades sociales”.

Orellana indico que “es bueno ser agradecidos, y por eso le dijimos al señor Jefe de Gabinete que trasmita al señor gobernador Insfran el mayor de nuestros respetos porque en todo momento, en los buenos y en este tiempo de emergencia, ha estado junto a los aborígenes con su mano solidaria”.

Por su parte, el presidente de la comisión de fomento, Víctor Pérez

“esta gestión de gobierno jamás desatendió a los aborígenes del oeste, y en este caso mas allá de la tremenda emergencia por inundaciones se asumió el compromiso de dar respuestas dentro de un esquema de prioridades a las necesidades de estas comunidades”.

Destaco que “existe una enorme comprensión por los pueblos originarios, y esta emergencia por la tremenda inundación dio muestras una vez más que como jamás antes en la historia, se reivindico y dio tantos derechos a los aborígenes”.

Concluyo discrepando con quienes minimiza las políticas a favor de los indígenas formoseños, diciendo que “no existe indicador social que no haya tenido una transformación en positivo en forma permanente en las últimas dos décadas. Y eso se logra solamente con políticas públicas permanentes, no hay otra manera, y eso se comprende muy bien, de otra manera no existiría tamaño acompañamiento al gobernador Insfran en cada elección”.