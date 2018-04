Plan FiNES: una oportunidad más para concluir el nivel Secundario

Compartir











FiNES es un plan que se implementa desde hace varios años a través de la modalidad de Educación Permanente del Ministerio de Cultura y Educación. Inició con el Gobierno Nacional anterior y desde ese entonces está vigente en la provincia. Consiste en la finalización de estudios en el nivel Secundarios para los jóvenes y adultos mayores de 18 años que adeudan materias del colegio secundario.

Además, en la ciudad también funciona la implementación del FinES Trayecto Completo, que es para aquellos que necesitan cursar secundario completo. Consiste en un semipresencial modular con clases dos veces a la semana y apoyatura domiciliaria que tiene una duración de tres años. Se cursa en el horario de la siesta porque en el 2013 el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, firmó un convenio con la cartera de la Comunidad para que todas aquellas personas beneficiarias de los planes sociales, que tenían disponible esa franja horaria, puedan acceder a esta oportunidad.

La jefa del Departamento de Educación Permanente, Nora Benítez , aclaró que el programa no se dicta en las instituciones primarias ni secundarias, sino en Salones comunitarios, en algunas ong, en las casas de la solidaridad y agregó que actualmente no está funcionando porque todos los años recién inicia en el mes de mayo y finaliza en diciembre. Al ser consultada por otras ofertas de educación que ellos brindan respondió: “A nivel educativo tenemos un secundario común que es de lunes a viernes, también con una duración de tres años y está en todas nuestras instituciones de la provincia, en todos los CESEP. Cuenta con la opción del semi-presencial modular en el cual se utilizan los mismos módulos que en Fines pero con la diferencia que no tiene la exigencia de asistir a clases sino que el estudiante lo va haciendo según su tiempo. Puede hacer 2,3 o 4 módulos, eso depende de cómo quiera ir avanzando”.

Por otra parte, informó que en capital se cuenta con este beneficio educativo desde el 2014. “Con respecto del interior, empezamos el año pasado en Pastoril, Buena Vista, y en Guadalcázar. Este año, estamos tratando de llevar a Clorinda, a Salazar, una comunidad del oeste y en algún otro lugar donde nosotros como Educación Permanente no tenemos presencia”, agregó Benitez.

Para finalizar aclaró que: “para inscribirse al Plan FiNES los estudiantes deben averiguar en los distintos CESEP, porque son escuelas referentes, donde se desprenden los distintos Anexos que tenemos. Al no tener una fecha exacta de inscripción, recomendamos que se acerquen a la institución la última semana de abril para que les informen sobre la fecha de inicio de clase”