Ponderan desempeño del sistema de salud publica de la provincia dentro de la región

En el marco de un acto realizado en Clorinda por el día del Kinesiólogo, que se celebra el 13 de abril, el ministro José Luis Décima visitó la segunda ciudad provincial, oportunidad en la que fue recibido por el intendente Manuel Celauro, el Director del Hospital local Nelson Gutierrez, el diputado provincial Alejandro Navas, concejales y otras autoridades.

Durante la visita del titular de la cartera sanitaria provincial, el intendente resaltó el desempeño de la salud pública, en comparación con otras provincias y países vecinos.

También se entregaron equipos para el servicio de kinesiologia, como magnetoterapia, de ventilación no invasiva, de ondas rusas, entre otros.

En la oportunidad, el Dr. Nelson Gutiérrez agradeció la presenta de los funcionarios y dijo: “Recibimos con beneplácito la presencia del ministro Décima quien siempre está acompañándonos y este equipamiento que estamos recibiendo para nuestro querido Hospital Distrital “Felipe Arnedo” para reforzar todo funcionamiento en todo servicio de kinesiología realmente nos sentimos muy contento por esto pero hay que aclarar, la nobleza obliga y hay que decirlo, que esto es inclusión de salud dado que nuestro gobernador GildoInsfrán nos inculca permanentemente y nos dice que la salud es una cuestión de estado y realmente estos hechos lo demuestran”. También mencionó al Intendente Celauro que “es una persona que está en contacto permanente de todas las situaciones de todas las eventualidades, tenemos permanente dialogo en todo sentido y nos ayuda en todo lo que es la gestión. Mi agradecimiento en nombre del Hospital Distrital de toda la gente que trabaja con la salud de Clorinda”.

Satisfacción

Por su parte, el intendente Manuel Celauro dijo estar contento como clorindense de ver como el gobierno provincial sigue invirtiendo y sigue aportando a nuestra ciudad. “desde la municipalidad tenemos apoyo permanente de nuestro gobierno provincial”.

“Yo viajo mucho a Asunción tengo mi familia viviendo ahí y siempre me enorgullezco de nuestra salud pública y me enorgullezco de mi país porque ver estas cosas cuando uno anduvo por muchos lugares y ver esta tecnología que esté al servicio desde un hospital público, desde un hospital gratuito, es increíble en otros lugares; y la verdad que muchas veces nos acostumbramos a esto y nuestra gente cada vez nos exige más, pero es bueno que valoremos lo que tenemos aquí porque esto no se ve en otros lugares”.

Morgue

Celauro destacó la actitud de Décima cuya intervención fue fundamental para que Clorinda tenga por fin la morgue judicial. “Feliz de ser partícipe de esto José Luis, feliz de que sigamos trabajando juntos en armonía y feliz también de que siempre estamos contando con el acompañamiento incondicional de nuestro compañero gobernador que en todas las aéreas nos sigue acompañando”.

Orgullo

Por su parte, el Dr. José Luis Décima llamó a los formoseños a sentirse orgullosos y con fuerte sentido de pertenencia de todo lo logrado en la provincia. También refirió sobre el total desconocimiento que tienen desde Nación sobre cómo se trabaja en el interior, sobre todo en Formosa.

“Los formoseños tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, hacemos y tenemos. Hace unos días estuvimos en la provincia del Chaco con el ministro de salud de la Nación donde le tuve que decir al ministro que es necesario que conozca Formosa porque desde una oficina en capital federal es muy difícil conocer y saber las cosas. Desde estigmatizarnos permanentemente con el norte argentino, porque nos toman como gente de segunda o de cuarta categoría y al no conocer la realidad o al mirar hacia dentro de nuestro país creo que va a encontrar mucho más riqueza que mirando hacia otro lado como habitualmente hacen los de capital Federal”, expresó.

“A mí me toco esta gestión desde el 2011 para continuar con las gestiones que iniciaran mis antecesores, así que la continuidad ha permitido la construcción y el trabajo mancomunado de todos los formoseños quienes creyeron en la palabra y ven las obras concretadas y claras”, reflexionó..

Agregó que “esto que decía el intendente, sobre lo avanzada que esta Formosa en salud, me trajo a la memoria que tuvimos un caso de un compañero nuestro que en el día de ayer tuvo un accidente en la ciudad de Tucumán y lo primero que pidieron es venir a Formosa. En otros momentos les puedo asegurar que lo primero que pedían es ir a Bs As y ahora no sucedió eso”.

“El paciente quiso venir a operarse en nuestro hospital de Alta complejidad. Y muchas otras personas de otras provincias solicitan venir a Formosa”, contó satisfecho, a la vez que agregó: “Hace unos años vino un ciudadano de Israel vino a trasplantarse en Formosa, se hizo un trasplante hepático. De manera que esto y otros tantos ciudadanos argentinos del sur de la Argentina y de Buenos Aires vinieron y vienen a recibir tratamientos especiales en nuestra provincia. Así es que nosotros tenemos que comenzar a valorar nuestra red de salud pública y conocer la realidad con la cual nosotros contamos”.

Mejores prestaciones

Décima aseguró que el servicio de salud pública brinda las mejores prestaciones. “En otros tiempos los pacientes pedían ir a un sanatorio porque supuestamente la atención y la hotelería eran mejor que la salud pública. Hoy se ha revertido totalmente, la gente prefiere ir al hospital público y lo digo sin desmerecer las tareas que realiza el sistema privado”, resaltó.

Por último, comparó: “Mientras en la provincia de Buenos Aires se cierran centros de salud y hospitales, siendo que tienen universidades de donde egresan un sinmumero de profesionales de la medicina, nosotros apostamos a brindar más beneficios a nuestro pueblo”.