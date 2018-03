Para la Defensoría se repite lo de usuarios del transporte público como “victimas y rehenes”

Compartir











La Defensoría del Pueblo de la Provincia; solicito formalmente al actual gerente general de la empresa Crucero del Sur, Néstor Viotto, que accione los mecanismos tendientes a no repetir la historia de usuarios del trasporte público como víctimas y rehenes de un paro en el sector.

Alude al escenario “como consecuencia de una medida de fuerza que llevan adelante un grupo de trabajadores nucleados en UCRA -Unión de Conductores de la República Argentina- dado que se decidió despedir un trabajador que no cumplía con sus tareas, y al cual se le puso a su disposición la indemnización legal correspondiente”. Indica además que “como Crucero del Sur esta obligada por un lapso de tiempo en estas circunstancias a pagar una sanción, en caso de despidos, que son 10 haberes para el trabajador, esto también se le deposito al expulsado, con lo cual institucionalmente entendemos que si este es el motivo o causa del paro, no tiene ninguna justificación legal la medida y a ello no debemos acostumbrarnos, pues para esto es necesario que sí nos acostumbremos a respetar la ley, puesto que de lo contrario, si nadie lo hace, siempre serán los usuarios son los que terminan pagando las consecuencias”, señalo el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca.

El Defensor del Pueblo expreso que “en realidad los usuarios y la ciudadanía debe conocer la verdad y por ello lo cierto es que nuevamente las disputas gremiales entre UTA , UCRA que no sabemos si tiene Personería Gremial y que es acompañada por la CTA, para validar sus acciones, a lo que se le suma que un tal Javier Oviedo expreso: “…… no nos hacemos responsables de lo que le pueda ocurrir a los compañeros que brinden ese servicio en cuanto a la seguridad…… (sic)” .

Para Gialluca lo antes señalado “nos hace suponer que aquellos trabajadores del volanteque quieran trabajar pueden tener problemas a nivel de agresiones, lo que realmente es lamentable por parte de quien lo manifestó; y por ello es que desde este Organismo de la Constitución le hemos solicitado al Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo que arbitre todas las medidas necesarias y pertinentes a fin de garantizar la integridad psicofísica de los usuarios y de los trabajadores, puesto que todo el mundo conoce quienes integran UCRA en Formosa y si intentan dañar psíquica o físicamente a los usuarios que utilizan los colectivos, que inmediatamente se proceda de acuerdo a la ley”.

Agrego por último que “otro tema diferente son los incumplimientos de la empresa -Crucero del Sur -y que todos ellos deben ser resueltos cuanto antes por sus responsables, dueños y/o apoderados, ya que existen ámbitos como las subsecretarias de Trabajo, Justicia y Culto, la de Transporte de la Municipalidad y otros en los cuales los trabajadores deben hacer valer sus derechos, pero nunca, “tomando como rehenes y victimas a los usuarios”; y la empresa debe cumplir con todas sus obligaciones, de lo contrario el municipio deberá aplicar ejemplificadoramente su Poder de Policía, con las sanciones económicas pertinentes; puesto que la ciudadanía no puede estar dependiendo de los caprichos y medidas al margen de la ley, de quienes se dicen representantes de los trabajadores y que buscan lo mejor para la gente y tampoco estamos para soportar empresas que no cumplan con lo que se obligaron oportunamente”.