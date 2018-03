Primera reunión de delegados zonales 2018

Compartir











Delegados zonales de toda la provincia, directores de niveles, jefes de departamentos y coordinadores junto al ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, la subsecretaria de Educación, Analia Heizenreder, y demás autoridades fueron partícipes de una reunión de trabajo que tuvo lugar en Galpón C del Paseo Costanero, este lunes.

El titular de la cartera Educativa señalo que “son las reuniones habituales con los delegados zonales donde escuchamos sus realidades, las analizamos entre todos, buscamos aportar soluciones para el problema y actualizamos las líneas de trabajo para este año, ya están determinadas y cada área va a exponer lo suyo, la parte administrativa, de planeamiento, comedores, etc. para que todos conozcamos lo que se está haciendo en toda la provincia”. Además agregó: “Estamos terminando de diseñar, de poner en práctica líneas tecnológicas que hacen a un mejor tráfico de la información con las escuelas y delegaciones zonales, una de ellas, es la que van a explicar ahora; todos los años se hace un relevamiento, Onda Inicial se llama, hay una planilla que cada director rellena, sobre su matrícula, cuántos pasaron, repitieron, y muchas de las veces llegan con disparidad de tiempo por los caminos, disposiciones, etc. y como ahora todos estamos interconectados y los que no lo están tienen la posibilidad, van a enviar esa información por vía satelital, de fibra óptica, entonces nosotros tenemos una central que es la que recibe esa información, adelantamos tiempo, mejoramos la calidad de la información y también las líneas de acción que tenemos que emplear para lo que podamos ver en esos resultados. Por su parte, el Coordinador de Delegados Zonales, Gerardo Martínez expresó: “En esta ocasión realizaremos un análisis del ciclo lectivo anterior y trabajar en base a los alcances y objetivos pedagógicos y administrativos que nos planteamos para el presente año”. Así también la Delegada Zonal de María Cristina, Prof. Bibiana Fernández sostuvo: “Acá es donde nos juntamos a organizar nuestras tareas que se llevaran a cabo durante el periodo lectivo, cada uno de los lugares presenta una situación distinta y esta es la oportunidad donde planteamos nuestras dificultades para salir adelante y obtener logros satisfactorios, buscar siempre mejores resultados a nivel educativo. El ministro siempre está predispuesto a escucharnos y darnos la solución como siempre lo hizo”.

“Fuimos convocados para capacitarnos para la carga de datos de los docentes y alumnos, estamos aquí siempre acompañados por nuestro ministerio para desarrollar todas nuestras actividades, sabiendo que este es un modelo provincial inclusivo, equitativo, más tratándose de nuestros alumnos que son los más preciados para la educación”, recalcó Nelly Loreto, Delgada Zonal de Belgrano.