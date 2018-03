Curso de multiplicadores de salud comunitaria

Compartir











Con el objetivo de profundizar los contenidos, prácticas, conceptos y seguir fortaleciendo la tarea que vienen desarrollando, el equipo del Programa Salud Comunitaria realizó en el salón de Vialidad Provincial, el primer encuentro de la capacitación “Huerta Agroecológica y Alimentación Saludable” destinada a profesionales de distintas unidades educativas e integrantes de otros organismos y cooperativas. En este espacio didáctico, los asistentes profundizan contenidos pedagógicos, intercambian experiencias, se integran y son partícipes activos de aprendizajes constructivos. En esta jornada son diez las instituciones educativas participantes, ocho escuelas primarias y dos secundarias, pertenecientes a los barrios República Argentina, La Nueva Formosa, Nueva Pompeya, Facundo Quiroga, algunas céntricas como las escuelas 124, 82, la 446, y la 333, además de las secundarias 93 y 73, quienes llevan adelante los procesos de huerta, trabajo articulado que se realiza con otras asignaturas como ser Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, en las que no se interrumpe el trabajo del docente sino que se amplían los conocimientos, despertando en el estudiante el interés y curiosidad por seguir aprendiendo.

Al respecto el profesor Alfredo Caffa, coordinador del Programa Salud Comunitaria del ministerio de la Comunidad dijo : “En esta oportunidad, hoy, realizaremos lo que comprende a la Unidad Temática 4, referido a la huerta agroecológica, los participantes ya tienen conocimientos, porque lo venimos trabajando, en este caso vamos a compartir lo que sabemos, proporcionándoles materiales y realizando algunas prácticas, hemos traído una planta de mandioca, papas brotadas, aromáticas; mientras damos las clases vamos aclarando algunos aspectos de lo que ellos no conocen y a su vez ellos nos cuentan lo que saben y nos vamos enriqueciendo”. Además agregó: “La recepción de los estudiantes y docentes es maravillosa, es emocionante; nosotros no vamos a imponer, sino que hablamos primero con los directivos, docentes y padres, porque esto se realiza con acuerdos, nosotros le consultamos qué es lo que necesitan, observamos el predio, hacemos cerramientos, se sabe que tiene que haber agua, sol, tierra útil, y si no lo es la enriquecemos, entonces qué pasa ahí , lo que ellos necesitan nosotros le brindamos y lo que ellos pueden aportar también lo colocamos. Luego se realiza una primera capacitación básica, del proceso que se va realizar, por ejemplo, desde marzo hasta junio es la primera etapa y si hay producción hacemos una demostración, después de julio a septiembre la segunda etapa, y después la parte final donde realizamos la parte de alimentación saludable”. Las huertas orgánicas en los establecimientos es un trabajo silencioso pero muy positivo, transciende fronteras, “Hace que los chicos después tengan posibilidades de emprendimientos futuros, y lo han hecho en varios lugares, la comunidad educativa y las familias trabajan de una manera asombrosa, lo cual nos llena de satisfacción, como lo de ahora, con esta concurrencia, porque la gente está ávida de lograr cosas, desde acá construimos y demostramos que en Formosa se trabaja muy bien. Este proyecto fue llevado a Brasil, donde lo seleccionaron, en este momento lo están presentando a nivel mundial, nos llena de satisfacción; este año las huertas escolares tendrán un aditamento, que es la publicación de un diario escolar de salida mensual, además tendremos, cada 15 o 20 días, programas radiales donde los chicos de varias escuelas van a expresar lo que van haciendo etapa por etapa”, señaló Caffa. Todos aquellos interesados en promover la salud de su comunidad y construir una huerta escolar pueden comunicarse con el área de Salud Comunitaria del Ministerio de la Comunidad, Teléfono 0370 – 4426085 o bien dirigirse a Padre Grotti 1040.