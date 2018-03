Vera lamentó que Macri “vino a defender el tarifazo eléctrico y no a solucionarlo”

Compartir











El diputado provincial Rodrigo Vera abogó por una respuesta positiva al planteo del gobernador y del justicialismo de una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del NEA en general y Formosa en particular, no sin lamentar que el presidente Mauricio Macri en su expeditiva visita a nuestra ciudad haya defendido con fuerza los aumentos del cuadro tarifario.

El legislador lamentó haber escuchado de boca del propio presidente (Mauricio) Macri que “se recuperó el sistema tarifario en estos dos años y que antes se regalaba la energía”, subrayando su discrepancias con esta afirmación, ya que “decirle a las familias formoseñas que tienen la culpa de haber creído que la energía era gratis y que lo solucionan poniendo el aire acondicionado a 24°, es una falta de respeto por parte del Presidente”.

Recordó que con las políticas anteriores “la energía no era gratis, sino mucho más accesible, porque había un estado nacional que la subsidiaba para que su pago no dañara la economía familiar como está pasando ahora”

Explicó que “esos subsidios han sido quitados por esta gestión nacional, a la vez que aumentaron el 1.120% el costo de la generación y el transporte, lo cual hoy se refleja en las abultadas facturas. Hoy escuchamos a un presidente que en lugar de proponernos una solución, fue un ferviente defensor del tarifazo”. También aludió a que “no perdemos las esperanza de que responda al pedido de diálogo que le realizó el Gobernador Insfrán para encontrar una solución a esta cuestión”.

Indicó al respecto que este jueves se estará materializando el planteo del bloque de diputados del PJ provincial insistiendo en la urgente necesidad de una tarifa diferenciada a la región NEA en general y Formosa en particular por una tarifa eléctrica diferenciada ante el carácter de electrodependientes. “Hay una enorme desigualdad con el resto del país por no poseer gas natural u otra fuente alternativa de energía. Eso que hace que nuestras familias deban pagar sumas mucho mayores que las de Buenos Aires por ejemplo, lo que pone en riesgo la economía familiar, y no podemos hacernos los desentendidos ante esta injusta situación”, advirtió el legislador.

Expuso que “la visita del Presidente se dio en un marco de total respeto, y el gobernador pudo agradecer la continuidad de las obras iniciadas en el gobierno anterior que tuvieron la suerte de no ser paralizadas. Pero también el doctor Insfran marco la demanda que tiene el pueblo formoseño, solicitando la reactivación de una serie de obras viales, habitacionales, energéticas y sanitarias, que fueran paralizadas por falta de financiamiento federal”.

Consideró que “también el Gobernador representó firmemente los intereses de los formoseños al solicitar la revisión de la tarifa eléctrica, aunque el Presidente decidió defender el tarifazo antes que solucionarlo. Además demostró poco conocimiento del tema, ya que habló que el 60% de los usuarios formoseños tiene tarifa social, lo cual es falso, ese número es del 42%, además de que la mitad de esa tarifa social es financiada por la Provincia. Y pensando en soluciones, el Presidente propuso revisar los impuestos municipales y provinciales, pero no debe saber que los primeros son apenas el 6% de la tarifa y que no hay impuestos provinciales, mientras que la Nación se lleva el 70% de lo que pagamos en la factura. Y finalmente, para quienes puedan pagar su factura y además les sobre para pagarse pasajes aéreos, el presidente anuncio obras en el Aeropuerto de Formosa. Creo que con este único anuncio queda a claro cuáles son sus prioridades como presidente