Piden a fiscal aplicar ley de violencia de género contra concejal de Pirane

El Observatorio de Violencia de Género que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, teniendo en cuenta la Ley Nacional de Violencia de Género 26485/10 y específicamente sus Artículos Nº 4,5,y6, solicito a la Fiscal de Turno, Rossanna Bassanese, “que se investigue el hecho de violencia protagonizado por el Concejal de Pirane Omar Zaragoza y que tuviera como víctima a Marta Pintos, siendo necesario que se encuadre además dentro de las previsiones de la normativa antes citada”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca señalo que si bien esta en trámite una causa penal caratulada : “Daños y Lesiones Reciprocas- Robo- Expediente Nº 147/18- Pintos Marta c/ Omar Zaragoza” donde se dilucida el hecho durante el cual en la madrugada del domingo pasado en una estación de servicio ubicada sobre avenida Pringles y Simón Bolívar de la ciudad de Pirane, el Concejal Omar Zaragoza habría golpeado con una fusta a Pintos Marta; lo que estamos pidiendo Institucionalmente es que se tenga en cuenta la Ley Nacional de Violencia de Género, ya que tanto se habla de la misma, pero lo importante es que se la aplique en los hechos y que la Fiscal ordene y pida lo que corresponde conforme a la misma, toda vez que no se puede tolerar ningún tipo de violencia de género, dado que es injustificable y sumamente triste, pues este caso nos está enviando fuertes mensajes negativos de abusos basados en el paradigma de que los hombre siempre tienen la razón, el poder y la autoridad para determinar que debe hacerse y cuando se viraliza es mucho más negativo y por ello Institucionalmente no podemos quedarnos de brazos cruzados pues no existe razón alguna que pueda justificar el ataque violento de un hombre hacia una mujer.

En este contexto además el Defensor del Pueblo curso la Actuación Nº 681/18 al Señor intendente de Pirane, Juan Domingo Zaragoza donde le peticiono que se adopten las medidas correspondientes y que se acompaña todo tipo de acciones que nos permitan en conjunto erradicar cualquier clase de violencia, ya que la misma puede ser el resultado de problemas psicológicos, algún tipo de frustración sexual, abusos en la niñez , presiones emocionales , dependencia del alcohol o de las drogas, pero nada debe permitirnos que no se investigue y se actúe dentro de la ley en este caso en particular.