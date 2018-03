Recomendaciones para consumo de pescado en Semana Santa y precios de productos típicos

Compartir











En estos días en que la mayoría de los consumidores en nuestro medio profesan la religión Católica Apostólica Romana y otros cultos en los cuales se prohíbe o restringe el consumo de carnes rojas, se produce una búsqueda de alimentos como el pescado, pollo, pastas y otros productos para la confección de comidas típicas de nuestra zona.

En este sentido desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa se decidió dar una serie de sugerencias a tener en cuenta al momento de realizar las compras en esta época y evitar complicaciones. En lo que respecta a producto de pesca: * Compre en establecimientos confiables, que cumplan las condiciones higiénicas para esta actividad.

* Verifique que el producto no presente aspecto desagradable, deformaciones, mutilaciones o signos de descomposición.* El pescado fresco debe estar refrigerado. Si compra el producto y no lo va a consumir de inmediato, manténgalo refrigerado hasta el momento de su consumo.* Verifique que el pescado cumpla con las siguientes características: ojos salientes y brillantes, agallas rojas claras, escamas firmes y brillantes, textura firme al presionar y olor característico.* El pescado seco debe presentar color entre blanco y amarillo sin manchas rojas y su olor debe ser característico y no aromatizado.* En cuanto a las preparaciones a base de productos de la pesca (cazuela de mariscos, comidas con camarones, entre otras), se debe cumplir con las condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante en el rótulo del producto, respetar las fechas de vencimiento declaradas en el mismo, y si el alimento requiere ser calentado previo a su consumo se deben cumplir los tiempos y temperaturas establecidos por el fabricante. En lo que hace a alimentos enlatados el producto debe contar con un rótulo completo y presentar como mínimo la siguiente información: – Nombre del producto- Número de lote Registro sanitario- Información del fabricante y/o importador- Fecha de vencimiento impresa en el rótulo o la lata y no mediante adhesivo o con señales de adulteración. * El envase no debe presentar fisuras, abolladuras, óxido, abombamiento, u otras señales de adulteración o deterioro.* Los envases abre fácil no deben mostrar ningún tipo de fisura en el sello.* Luego de destapar el producto, verifique la apariencia del mismo evaluando que su olor, color y sabor sean característicos. Si después de consumir estos productos experimenta algún síntoma como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para ser atendido por un médico.

Asimismo el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca informo los precios de venta de la Asociación de Pescadores Artesanales de Formosa con algunos números de contacto para adquirir los mismos y luego los diversos valores de pescados de rio, mar, pollo, pastas, queso, harina y otros alimentos de alta demanda en estos días con sus precios respectivos en pescaderías y supermercados de nuestro medio, como una forma de ayudar a la economía familiar y evitar, “a pesar de las subas especulativas que se han dado en los mismos justamente por la llegada de Semana Santa, también pedimos que se compre lo justo y esencial, pues los precios luego vuelven a disminuir y a situarse en los números que tenían semanas pasadas”.

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE FORMOSA

Nros. de contacto: 3704 587337

– 3704 815570

Precios de Pescados de Río por Semana Santa

Surubí Kg

$ 120 a $150

Surubí en rodadas

$ 120

Surubí Kg media res

$ 120

Pacú Kg

$ 130 a $150

Bagre Kg

$ 90 – $ 100

Armado Kg

$ 60

Patí en rodaja Kg

$ 80

Boga Kg

$100

Precios de Pescados – Semana Santa

Precios en

Pescaderías

Precios en Supermercados

Merluza entera kg

Merluza Filet sin espina – kg

$ 154,28

Lomito de Atún – kg

$ 707,85

Corvina Filet – kg

$ 145,20

Cazuela de Mariscos – kg

$ 234,14

$ 375

Mejillones – kg

$ 172,43

Salmón Rosado – kg

$ 540,87

Pacú entero – kg

$ 126,69

Boga entera – kg

$ 170,61

Milanesa Pacú – kg

$ 198,46

Surubí Filet sin piel – kg

$ 299,48

Filet de Salmón- kg

$ 689,70

Filet de Merluza rebosado – kg

$ 358

Medallón de Merluza rebozado – kg

$ 119,33

Pollo Entero de Mar – Kg

$ 172,43

Pollo Entero – kg

$ 38,90

Muslo x kg

$55,00

Pechuga x kg

$77,00

Suprema x kg

$77,00

Pastas (fideos, ravioles, etc.)

Ravioles

$75 a $112

Fideos

$ 27 a $ 33

Fideos Capelletinis

$ 85

Porotos x Kg

$50,00

Huevos doc.

$57,00

Queso Cremoso x Kg

$119,00

Harina de Maíz x Kg

$40,00

Leche x lts

$17 a $24

Almidón de Mandioca x Kg

$45,00

Chipa x Kg

$200,00

Huevo de Pascua

$55 a $350

Rosca de Pascua x Unidad