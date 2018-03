Magistradas resaltan el posicionamiento logrado por las mujeres en el Poder Judicial

Compartir











“A mi particularmente me da mucha satisfacción el funcionamiento del Poder Judicial de la provincia porque vemos que hay muchísimas mujeres, por ejemplo en el ámbito civil somos cinco juezas civiles y comerciales, así que puedo decir que las mujeres en la justicia en Formosa nos hemos posicionado muy bien y creo que eso se debe, modestia aparte, a que somos muy emprendedoras y muy estudiosas”, sostuvo la doctora Claudia Fabiola Pérez Grepo, jueza en lo Civil y Comercial N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, quien junto a la doctora Giselle Verónica Drovandi, jueza N° 1 de dicho fuero, aludieron a las características del funcionamiento de la justicia civil, como también como compatibilizan sus tareas judiciales con los quehaceres particulares.

Teniendo en cuenta que este jueves 8 de marzo se celebró el día internacional de la mujer, Perez Grepo indicó: “Celebramos el día trabajando a la mañana, como todos los días, y por la tarde en las reuniones de comisiones, en este caso en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia.”

En ese sentido, destacó que “hoy tuvieron la posibilidad de salir a manifestarse las mujeres, a velar por sus derechos, nosotros apoyamos que cada una haga uso de esos derechos pero no podemos hacer paros ni manifestaciones justamente por una cuestión de la función, lo cual no implica que hagamos juicio de valores sobre el hecho o no de manifestarse.”

“Hacemos llegar un saludo a todas las mujeres, no solamente a las mujeres que trabajan en la justicia, sino a todas en general no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a un cargo dentro ya sea del Poder Judicial o en cualquiera de los otros poderes, el Ejecutivo, el Legislativo. Nosotros queremos llegar a la sociedad toda, a la mujer que está en la casa, porque nosotras también trabajamos en nuestras casas; a la mañana somos juezas y a la tarde somos mamá, compañera, esposa, amas de casa, llevamos a nuestros hijos a la escuela, en fin, lo que hace cualquier mamá.”

El funcionamiento

Con relación al trabajo propiamente dicho en el fuero, la Dra. Pérez Grepo interiorizó que “se inicia el proceso con nosotros, con la primera instancia, viene el reclamo a la sede civil, nosotros hacemos todo el trámite y a diferencia de otros fueros, en el civil y comercial la primera instancia llega a la sentencia.”

“Es decir se desarrolla todo el proceso, demanda, contestación, se abre la causa prueba, se toman todas las audiencias pertinentes y nosotros dictamos sentencia. Esa sentencia después puede ser o no apelada, en ese caso recién se abriría la elevación a cámara y/o segunda instancia. O sea que nosotros agotamos todo el proceso prácticamente, hacemos todo. A diferencia, por ejemplo, de la sede penal, que es primera instancia, se hace una etapa investigativa y el juez penal de primera instancia puede o no elevar la causa a juicio y ahí el que lleva el juicio es la cámara criminal”, precisó.

Al respecto, la jueza en lo Civil y Comercial N° 1. Gisella Drovandi, remarcó que “en nuestro caso es a la inversa, nosotros manejamos aproximadamente diez mil causas por juzgado. Este es el número que sacamos de todo el movimiento que se tiene, no es que la justicia de primera instancia sea una justicia lenta, es un proceso diferente.”

Pérez Grepo remarcó luego: “Nosotros manejamos concursos, quiebras, sucesiones, desalojos, daños y perjuicios; dentro de los daños y perjuicios tenemos contractuales, accidentes de tránsito, además de los juicios ejecutivos, cuando las partes reclaman ejecuciones de pagarés, cheques, contratos. La primera instancia en lo civil y comercial es una de las más amplias y generosas si se puede decir de todo el Poder Judicial, para eso estamos.”

A modo de ejemplo, señaló a continuación que “un proceso sin complicaciones puede terminar en un lapso de cómo mucho dos años. Pero la cuestión no es esa, sino que el proceso sufre alteraciones en su decurso. Es decir, las partes se van oponiendo, excepcionando y eso hace que el proceso tome otras aristas y se empiece a prolongar.”

La mujer en el Poder Judicial

“No se si la mujer tiene una mirada distinta, somos muy prolijas, que es lo que la justicia también necesita, y creo que logramos todo, así como lo damos todo también en el ámbito familiar lo damos todo también en el ámbito del trabajo”, afirmó.

Finalmente, la doctora Drovandi, al referirse al tema de la oralidad, indicó que “en el ámbito civil recién está surgiendo y creo que va a ser algo que va a funcionar a futuro, pero somos muy nuevos, tenemos que cambiar también de estructuras, ir adaptándonos, no solo se adapta el magistrado sino que también se tienen que adaptar las partes, se tienen que adaptar todos los miembros que intervienen en una causa y también en el Poder Judicial.”

“Todavía nos falta capacitarnos un poco más y reestructurarnos pero el objetivo que se tuvo al crearse la oralidad se puede alcanzar, no es imposible, creo que lo podemos lograr, pero no puedo dar una opinión de la funcionalidad porque recién a partir de este año lo estamos implementando. En mi juzgado recién desde este año está”, concluyó.-