Insfran sostuvo que las comunidad de la provincia respaldara a la escuela técnica

Al inaugurar el complejo edilicio que albergara las instalaciones de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica 1, ex Escuela Industrial, el gobernador Gildo Insfran manifestó que pese a que el actual gobierno nacional le ha dado la espalda la comunidad provincial toda se encargara de respaldara a la escuela técnica en todo el territorio por lo que significa para la formación de las nuevas generaciones para los tiempos que vienen.

El mandatario, acompañado del presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera, el senador José Mayans, el ex titular del Instituto Balseiro, Oscar Fernández, el intendente Jorge Jofre y el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, habilito el edificio número 1325 de su gestión.

No dudo en reconocer que la obra habilitada forma parte de los planes de la denominada “década ganada” y, sobre todo, en significar el rol decisivo que tuvo para que su ejecución fuese posible el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido a quien le manifestó el reconocimiento de todo el pueblo de Formosa y el suyo propio junto con la confianza que pronto vuelva a recuperar la libertad ya que “esta injustamente detenido”, afirmo.

Hizo referencia a los derechos que le corresponden a la provincia en la distribución de fondos de coparticipación impositiva por el carácter federal de la Nación y que habitualmente se anuncian como concesiones graciosas del PEN.

Pero, sobre todo, expreso que como formoseño lo afecta y duele que representantes locales de la oposición aliados al gobierno nacional traten de justificar con excusas banales, como haciendo cálculos para demostrar que Formosa recibe “per cápita “ más recursos financieros que cualquier otro territorio provincial.

Para que se advierta la dimensión de esa actitud planteo una hipotética medida de su parte para imitar el sistema distributivo en base a la cantidad de población y lo que ello implicaría para pequeñas y alejadas comunidades del oeste.

Planteó que “si nosotros aquí en la provincia pensáramos de igual manera que ellos y dijéramos que vamos a repartir de acuerdo a densidad poblacional de cada lugar. Les pregunto cuánto le alcanzaría a El Quebracho, La Madrugada, Churcal, Vaca Perdida, La Rinconada o Ramón Lista. Ésa es la visión ideológica que ellos tienen”, remarcando que “nosotros, en cambio, creemos en la justicia social. Y para ello, primero tenemos que tener independencia económica, para después soberanía política y poder construir la justicia social. Esas tres cosas tenemos en Formosa”

Desinterés nacional

Respecto del desinterés nacional por la educación técnica, el gobernador tranquilizo al expresar que “si bien es cierto que no tenemos la espalda ancha como ocurre con el gobierno nacional para sostener este tipo de proyectos innovadores en materia tecnológica , la espalda de la provincia va a estar para respaldar la escuela técnica en todo el territorio”.

También afirmo que “no vamos a arriar ninguna de nuestras banderas” y con relación a las informaciones publicadas en medios nacionales que señalan que el gobierno nacional sobre la existencia de cuatro provincias gobernadas por el justicialismo, entre ellas Formosa, que no acatan las decisiones de las autoridades centrales y por lo tanto serán el centro de medidas que limiten su evolución.

“No vamos a dejar que nadie nos domestique; nos debemos al pueblo de Formosa y vamos a actuar en consecuencia”, afirmo para preguntarse qué paso con las promesas que vendrían los republicanos que son respetuosos del federalismo mientras que en la realidad se está ante el unitarismo más atroz que hayamos padecido en todos los gobiernos desde el advenimiento de la democracia.

“Donde están?, pregunto para subrayar: O era una parte más de la mentira a la que apelaron ante el pueblo argentino para llegar adonde están?”.

Insfran advirtió que “las mentiras tienen patas cortas y el pueblo se está dando cuenta”.

Sin embargo, no dejo de reconocer que el movimiento nacional y popular debe admitir los errores cometidos y entender que ellos fueron muy hábiles para utilizar esas debilidades y dividirlos sin advertir que de ese modo promovían su debilidad.

“Tenemos que volver a construir la unidad, pero mirando hacia adelante”, convoco para sugerir que se deben dejar de lado todas aquellas cuestiones que puedan producir distanciamientos entre quienes están encolumnados en ese gran espacio humanista y cristiano.

“Todo ello-añadió- por el bien del pueblo argentino porque seguimos creyendo en una Nación libre, justa y soberana pero, sobre todas las cosas en la Patria Grande de San Martin, Bolivar y Perón”.

“Este es un día trascendente para los formoseños y fundamentalmente para la educación técnica de nuestra provincia”, dijo el titular del PEP.

Hay que ser agradecidos

Recordó que “teníamos el proyecto, pero el problema era el financiamiento y esas burocracias que siempre existen en la Administración Pública que impiden que se avance a la velocidad que uno quiere”. En ese sentido, contó que en ocasión de una visita a Formosa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le comentaron esta situación al funcionario nacional, quien se encargó de acelerar las gestiones para la concreción de la obra.

“Desde aquí, voy a enviar el agradecimiento de todos los formoseños a ese compañero que está en una celda injustamente”, manifestó Insfrán, y se mostro convencido que “no va a pasar mucho tiempo y se va a hacer verdaderamente justicia y va a estar nuevamente entre nosotros. Desde aquí, gracias Julio, en nombre de todos los formoseños”.

Resaltó el primer mandatario que “hoy venimos a concluir el trabajo que hemos iniciado en esa década ganada porque en Formosa podemos demostrar, punto por punto, que aquí hubo una década ganada. Y esto que estamos inaugurando ahora es todavía fruto de la década ganada”.

Dirigiéndose al ex director del Instituto Balseiro y director del creado Instituto Politécnico Formosa, Oscar Fernández, que decía que “cuando se miraba para atrás se sentía el respaldo porque había una política que acompañaba, hoy esa política está de espaldas y nos da la espalda, porque ellos no tienen el sentido de la independencia tecnológica porque no les importa la Nación -indicó-. Nosotros, en cambio, seguimos sosteniendo que para ser libres debemos tener independencia tecnológica, porque si somos capaces de generar la tecnología nosotros vamos a tener la clave y vamos a decidir cómo, cuándo y de qué manera usarla”.

Ejemplificó diciendo que “todo lo que se hizo en la década ganada en la parte tecnológica, para ser parte de quienes están en el espacio, hemos puesto en órbita dos satélites: el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Con la extraordinaria gestión del actual ministro de Defensa, los satélites hoy están al servicio de empresas españolas. Se ha privatizado, porque ellos miden en pesos. Dicen que es más barato comprar que fabricar. Pero no miden, como dice el dicho, que lo barato sale caro. Sale barato hoy, pero después con el tiempo se paga más caro porque se pierde la independencia que es lo que estamos perdiendo, no sólo en la cuestión tecnológica, sino la independencia económica que hemos perdido y que es más grave aún porque estamos en un proceso acelerado de endeudamiento, que es el sostén de la errática política de este Gobierno Nacional”.

Mucho más que un Secundario

Si bien la EPT 1 con una matrícula del millar doscientos mil alumnos tiene su enorme relevancia dentro de la formación provincial, , en poco tiempo más comenzar a funcionar el Instituto Politécnico Formosa con el dictado de la tecnicatura Superior en Mecatrónica.

La moderna estructura edilicia habilitada equipada con tecnología de avanzada, laboratorios y talleres, se trata de la mitad faltante de la porción inaugurada tiempo atrás.

Y es que cuatro años atrás había un presupuesto para la primera parte de la construcción del edificio y luego se accedió a los recursos de la segunda parte que es la que se habilito, y que el gobernador afirmo es parte de la “década ganada”.

Además se dictan las especialidades técnicas en instalaciones de Medicina Nuclear, Telecomunicaciones, y comienza a funcionar el Instituto Politécnico Formosa que dictara Técnicas Superiores y comenzara con la en Mecatrónica.