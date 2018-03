Severas críticas a la gerente regional de Vialidad Nacional

Compartir











Desde la Defensoria del Pueblo se afirmó que “la Gerente Regional para el NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, es una gran mentirosa, y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos de Formosa que a diario utilizamos las rutas nacionales, puentes y otras obras de artes, como usuarios de la red vial que nos permite trasladarnos desde un punto a otro en nuestra jurisdicción”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, recordó “las promesas de Ingrid Jetter en el edificio del Distrito 22 de Vialidad Nacional, en cuanto a que habiendo sido intendenta de la comunidad de Riachuelo en la provincia de Corrientes en su momento, ahora como funcionaria nacional iba a -neutralizar- todos los radares y sistemas de fotomultas en el NEA”.

“Pasaron dos años y no ha hecho absolutamente nada al respecto y en esto si destacamos el trabajo de los funcionarios nacionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo que si -neutralizó- esta funcionaria fueron las obras de infraestructuras viales necesarias para que disminuyan las muertes en los ingresos y egresos a nuestra ciudad capital. No se puede mentir tan alevosamente pues por lo menos por respeto hacia los familiares de las víctimas de transito que trabajan y luchan en Formosa diariamente debería no emitir falsas afirmaciones”, afirmo.

Dijo no entender que “Formosa, San Juan, La Pampa, San Luis, sean jurisdicciones condenadas por el Gobierno Nacional; ahora la pregunta es la siguiente: ¿Qué culpa tienen o tuvieron los ciudadanos y usuarios a quienes representamos, de que no exista una buena relación política y tengamos que pagar los platos rotos , no pudiendo transitar por mejores rutas, puentes más seguros, descender los índices de accidentes viales , si todos aportamos en diferentes proporciones siempre para la Nación?”.

“No conoce Ingrid Jetter, que las recaudaciones deben ser coparticipables por la Nación y que en este momento , el Gobierno Nacional viene dejando de lado abusivamente a Formosa y a otras provincias, siendo Formosa una de las más jóvenes y que habiendo estado postergada por distintas causas por años, requerimos mayor infraestructura que el resto”, expuso.

Demando “gestiones pues es una deuda pendiente para el país, que exista una autopista que nos una hasta la frontera con Paraguay y allí cimentar la infraestructura necesaria para que la Aduana, AFIP, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, Migraciones, sean “una puerta de entrada a la Argentina como la gente y no como la que tenemos desde hace años, la cual basta un fin de semana largo para que se formen infernales filas de vehículos entremezclados con los de cargas peligrosas, transporte de pasajeros, de cargas y otros convirtiéndose en un verdadero caos donde los puentes y otras obras se adjudican desde hace dos años no de manera federal sino por conveniencias empresariales y electorales”.

“Entonces, sí existe distinción por signos políticos en lo que respecta a la aprobación de proyectos y conclusión de obras según las provincias, y podrá decir que prefiere no iniciar ciertas obras, – lo que no implica que no se vaya a hacer en algún momento-, lo que suena bien, pero debe saber que la hacemos responsable por cada accidente de transito que suceda en tramos problemáticos e inseguros que Vialidad Nacional conoce perfectamente y en donde esperamos que exista en forma inmediata un cambio de actitud puesto que el ciudadano que va a trabajar todos los días y paga sus impuestos nacionales y provinciales no tiene por qué sufrir las desavenencias cada vez más profundas creadas desde el Gobierno Central”, concluyo diciendo Gialluca.